Garo valytuvas SI 4 EasyFix Iron
SI 4 EasyFix Iron lyginimo sistema yra patogi lyginimui ir nepertraukiamam valymui dėka garų slėgio, funkcionalios lyginimo lentos ir ilgam pripildomo vandens rezervuaro.
Valymas ir lygininimas garais su Kärcher tampa ektyvesnis. SI 4 EasyFix Iron lyginimo sistema sumažina įprastą lyginimo laiką pusiau dėka garinio lygintuvo ir lygninimo lentos. Lyginimo lenta turi oro įtraukimo funkciją ir aktyvų garų ištraukimą, todėl nepriekaištingai, lengvai ir patogiai išlyginsite net sunkiausiai išlyginamus audinius. Panaikina iki 99.99% namų salygomis aptinkamų bakterijų. Garų valytuvas gali būti naudojamas praktiškai bet kur namuose, kadangi jis naudojamas be cheminių valiklių. Plytelės, kaitlentės, gaubtai ir net mažiausi plytelių tarpai bus higieniškai išvalyti dėka specialių priedų. Grindų antgalis EasyFix su lanksčia jungtimi suteikia dar vieną pranašumą - darbas tampa itin ergonomiškas, o garus koncentruojanti technologija užtikrina puikius valymo rezultatus. Lipnios fiksacijos sistema yra itin patogi, kadangi mikropluošto šluostė gali būti nuimama ir uždedama ant grindų antgalio lengvai ir be jokio kontakto su purvu.
Savybės ir privalumai
Veiksmingas garų ištraukimasAktyvi garo siurbimo sistema pagerina garų prasiskverbimo efektyvumą Siurbimo funkcija užtikrina, kad drabužiai būtų sausi, paruošti kabinti į spintą, bei tvirtai prispaudžia juos prie lyginimo lentos.
Daugiafunkcinė: Garinio lyginimo sistema su lyginimo lentagarinio valymo prietaiso naudojimas kartu su lyginimo lenta užtikrina didesnį efektyvumą. Lyginimas aukšto slėgio garais yra lengvesnis ir netgi perpus trumpesnis. Šis daugiafunkcinis, ypač talentingas prietaisas tinka lyginimui bei visiems valymo darbams namuose.
Oro pūtimo funkcijaPloni audiniai taip pat gali būti išlyginti lengvai ir patogiai ant oro pagalvės, išvengiant susiglamžymo. Švelnus ploniems ir jautriems audiniams, lygina nepaliekant žymių. Nepatogius drabužius (pvz. palaidines) išlyginsite lengvai
Novatoriška lyginimo technologija
- Nevarva
- Nepalieka vandens žymių
- Įrangos operatoriui netrukdo išleidžiamo oro srautas.
Patogus klasikinis dizainas
- Optimali pakaba marškiniams ir palaidinėms
- Universalios paskirties
- Patogus naudoti ir kairiarankiams, ir dešiniarankiams
Lyginimo lentoje įmontuotas kištukinis lizdas
- Garo valytuvas gali būti prijungiamas tiesiai prie lyginimo lentos
Stabilus rėmas su užraktu
- Septynių pakopų aukščio reguliavimas suteikia lankstų darbinį aukštį nuo 72 iki 99 cm.
- Neslystantis padas
- Labai stabilus
Nenutrūkstamas garų padavimas ir nuimama vandens talpa
- Nenutrūkstamas garų padavimas darbui be pertraukų. Talpa yra lengvai nuimama ir gali būti papildyta iš čiaupo.
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.
- Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Patogi laido laikymo sistema
- Tinkamas tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams.
- Reguliuojamas individualiai
- Praktiškas garinio lygintuvo žarnos prijungimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|100
|Boilerio galia (W)
|2000
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|3,5
|Įkaitimo laikas (min)
|4
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|0,8
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Lyginimo lentos laido ilgis (m)
|2,1
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|12,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,8
|Lyginimo paviršiaus matmenys (IxP) (mm)
|1200 x 380
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1450 x 462 x 960
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo milteliai: 3 Piece(s)
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
- Rankinis antgalis
- Taškinis antgalis
- Garinis lygintuvas EasyFinish
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Lyginimo lenta su pūtimo funkcija ir aktyvia garų nutraukimo sistema
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.3 m
- Jungtis lygintuvui
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- Lyginimas
- Drabužių ir kitų audinių atnaujinimui (pvz. Užuolaidų, striukų, švarkų ir t.t.)
Priedai
SI 4 EasyFix Iron atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.