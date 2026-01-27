Garinis siurblys SV 7
Valymas garais, siurbimas ir nusausinimas vienu metu - SV 7 gariniame dulkių siurblyje dera daugybė funkcijų ir maksimalus patogumas.
Kärcher SV 7 gariniame dulkių siurblyje dera visi garų valytuvo privalumai ir dulkių siurblio galingumas. Jis gali surinkti trupinius, iššluostyti ir nusausinti grindis vienu valymu. Šie įspūdingi visapusiški įrenginiai ir jų priedai gali lengvai ir patogiai išvalyti namus be jokių chemikalų.
Savybės ir privalumai
Įrenginys trys-vienameGarina, siurbia ir džiovina vienos tuo pačiu metu
Daugiapakopė filtrų sistemaVanduo, stambus purvas, putos ir HEPA filtrai (EN 1822:1998) pašalina net mažiausias daleles
Patogus grindų antgalisGreitas ir paprastas pasirinkimas iš 3 skirtingų paskirčių visiems kietiems paviršiams ir kilimams valyti
Paprasta naudoti
- Siurbimo galios kontroliavimas įmontuotas rankenoje, o garų srautas reguliuojamas pačiame prietaise
4 lygių siurbimo galios valdymas
- Siurbimo galia gali būti atskirai nustatoma pagal paviršių ir užterštumą
5 lygių garo kiekio valdymas
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Nepertraukiamas garas
- Lengvas ir greitas talpos užpildymas užtikrina nepertraukiamą darbo procesą
Integruota vieta elektros laido saugojimui
- Optimalus laido laikymo skyrius pritaikytas kompaktiškm įrenginio sandėliavimui
Saugos užraktas nuo vaikų
- Užrakina garinimo funkciją ir apsaugo nuo netinkamo naudojimo
Platus pritaikymas
- Daugiafunkcinis prietaisas su plačiu priedų asortimentu puikiai tinka valymo darbams namuose, nenaudojant jokių chemikalų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maksimali variklio galia (W)
|2200
|Vandens tūrinis boileris (l)
|0,45
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 4
|Vandens filtras (l)
|1,2
|Vakuumas (mbar/kPa)
|210 / 21
|Elektros laido ilgis (m)
|6
|Įkaitimo laikas (min)
|5
|Rezervuaro talpa (l)
|0,5
|Garų išėjimas (g/min)
|80
|Filtravimo sistema
|Vandens filtras ir HEPA filtras.
|Boilerio galia (W)
|1100
|Nuolatinis papildymas
|Papildoma siurbimo galia (l)
|0,6
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|9,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|15,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|515 x 336 x 340
Komplektacija
- HEPA filtras: HEPA filtras (EN 1822:1998)
- Grindų komplektas su garų siurbimo funkcija: Trys skirtingi panaudojimai kietoms ir kilimais padengtoms grindims ir du 0.5 m ilgio garų siurbimo vamzdžiai
- Rankinis antgalis su garų siurbimo funkcija: Gali būti derinamas su langų antgaliu (dideliu ir mažu), šepečiu ar kilpiniu audiniu
- Garinis siurbimo antgalis: Gali būti derinamas su prailginimo dalimi ir apvaliais šepečiais (4 skirtingos spalvos)
- Apmušalų antgalis (mažas ir didelis)
- Siauras antgalis, baldų šepetys
- Antiputintojas
- Matavimo puodelis, valymo šepetys, priedų maišelis
- mažas ir didelis langų antgalis
- Frotinė šluostė: 1 Piece(s)
- Apvalių šepetėlių komplektas
- Valymo šepečio galvutės keitimas
- Garų siurbimo vamzdis: 2 Piece(s), 0.5 m
- Garo siurbimo žarna su rankena
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: įrenginyje (penkių etapų)
- Siurbimo galios reguliavimas: 4 lygių siurbimo galios valdymas
- 2-jų talpų sistema
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 1.75 m
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
