Garų valymo įrenginys SC 2 Upright
Naudojant SC 2 Upright garų valymo įrenginį, nuo kietų paviršių pašalinama iki 99,999% koronavirusų¹⁾ ir 99,99% visų įprastų buitinių bakterijų ²⁾.
Garai nešvarumams šalinti: Kärcher SC 2 Upright valo visas kietas grindis - net ir medieną. Iš anksto nustatytas ir lengvai dviem etapais valdomas garų srautas, užtikrina kruopštų valymą naudojant Kärcher garų valymo įrenginį pašalina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% įprastų buitinių bakterijų ²⁾ nuo kietų paviršių. Garų valymo įrenginys akimirksniu įkaista ir yra paruoštas naudoti, su pripildoma ir nuimama švaraus vandens talpa, su nukalkinimo kasete. Prietaiso veikimo būsena matoma naudojant šviesos diodų spalvų kodus prie rankenos. Šis derinys yra tobulas: norint dar kruopščiau valyti ir greitai pakeisti šluostes be sąlyčio su nešvarumais, Kärcher mikropluošto šluostės pritvirtinamos prie EasyFix grindų antgalio, naudojant kablį ir kilpą.
Savybės ir privalumai
2-jų režimų garų srauto pasirinkimas skirtingiems paviršiams valytiMedžio ar plytelių grindų dangos simbolių pasirinkimas idealiam garų srautui nustatyti.
Racionalus įrenginio dizainas ir grindų antgalis su lanksčia jungtimiLanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėIšmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką. Nuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu - nepertraukiamam darbui.
Trumpas įkaitimo laikas
- Tik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Lankstus EasyFix grindų antgalis su lipnios fiksacijos sistema grindų šluostei
- Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,9% bakterijų²⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 50
|Boilerio galia (W)
|1600
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|0,4
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
Įranga
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
Priedai
SC 2 Upright atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.