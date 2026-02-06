Garų valymo įrenginys SC 2 Upright Anniversary Edition
Su vertikaliuoju garų valytuvu SC 2 nuo kietų paviršių pašalinsite iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% visų įprastų namų aplinkoje aptinkamų bakterijų²⁾.
Nešvarumų šalinimas garais: Kärcher SC 2 Upright gali valyti bet kokias sandarias kietas grindis, net medines. Kruopštus valymas naudojant Kärcher vertikalųjį garų valytuvą su lengvai pasirenkamu dviejų pakopų garų srauto reguliavimu nuo kietų paviršių pašalina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% visų įprastų namų aplinkoje aptinkamų bakterijų²⁾.Garų valytuvas įkaista akimirksniu ir yra iš karto paruoštas naudojimui su nuimamu ir lengvai pripildomu šviežio vandens rezervuaru, įskaitant kalkių šalinimo kasetę. Prietaiso veikimo būseną rodo ant rankenos integruotų šviesos diodų spalvų tonai. Kärcher grindų valymo šluostės tvirtinamos prie EasyFix grindų antgalio lipnios fiksacijos būdu.
Savybės ir privalumai
2-jų režimų garų srauto pasirinkimas skirtingiems paviršiams valytiMedžio ar plytelių grindų dangos simbolių pasirinkimas idealiam garų srautui nustatyti.
Racionalus įrenginio dizainas ir grindų antgalis su lanksčia jungtimiLanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėNuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu - nepertraukiamam darbui. Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką.
Trumpas įkaitimo laikas
- Tik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
- Raudona mirksinti šviesa reiškia, kad įrenginys kaista, o nuolat deganti žalia informuoja, kad įrenginiu galima naudotis.
Lankstus EasyFix grindų antgalis su lipnios fiksacijos sistema grindų šluostei
- Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,9% bakterijų²⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 50
|Boilerio galia (W)
|1600
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|0,4
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- EasyFix švelni grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- EasyFix abrazyvinė grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
Įranga
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
Priedai
SC 2 Upright Anniversary Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.