Garų valymo įrenginys SC 3 Upright
Kruopštus ir gilus kietų grindų valymas: manevringas SC 3 Upright garų valytuvas grindims, pašalina iki 99.99% įprastų namų bakterijų.
SC 3 Upright garinis valymo įrenginys, užtikrina kruopštų giluminį visų kietų grindų valymą. Įrenginys itin lengvai valdomas: garų srautas patogiai reguliuojamas trimis režimais, pritaikant prie paviršiaus. Garų šluostė įkaista per kelias sekundes, o dėl nuimamos, nuolat pripildomos vandens talpos, kurioje yra nukalkinimo kasetė, įrenginys yra paruoštas naudoti bet kuriuo metu. Kruopštus valymas šiuo Kärcher gariniu grindų valytuvu sunaikina 99.99% visų įprastų namų aplinkoje aptinkamų bakterijų, nenaudojant cheminių priemonių. Valymas su šiuo įrenginiu pranoksta įprastus valymo metodus su šluoste, kadangi EasyFix grindų antgalis yra su lipnios fiksacijos sistema ir aukštos kokybės mikropluošto šluoste. Šluostę pakeisite be sąlyčio su nešvarumais. Įrenginio būsena aiškiai matoma LED indikatoriuje. Tiems, kurie mėgsta minkštas grindis - su šiuo įrenginiu ir specialiu antgaliu, naujam gyvenimui galite prikelti net ir kiliminę dangą.
Savybės ir privalumai
Trijų lygių garų srautas, pritaikomas skirtingiems paviršiamsGalima pasirinkti idealų garų srautą medienai, plytelėms ir kilimų valymui
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėNuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu - nepertraukiamam darbui. Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką.
Trumpas įkaitimo laikasTik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
LED juostelė ant įrenginio informuoja, kada įrenginys paruoštas naudoti
- Itin lengvas naudojimas, kadangi įrenginys nuolat informuoja vartotoją apie savo statusą.
- Raudona mirksinti šviesa reiškia, kad įrenginys kaista, o nuolat deganti žalia informuoja, kad įrenginiu galima naudotis.
Lankstus EasyFix grindų antgalis su lipnios fiksacijos sistema grindų šluostei
- Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
- Dėka lanksčios jungties, grindų valymas tampa ergonomiškas ir efektyvus, pilnai liečiant grindis
Pažangus vandens kietumo nustatymas
- Vandens kietumą galima nustatyti individualiai nuo minkšto iki labai kieto.
- Dėl optimalios apsaugos nuo kalkių, prailginamas įrenginio tarnavimo laikas.
Specialus antgalis kilimams atnaujinti
- Suteikite kilimams antrą gyvenimą, naudodami kilimų antgalį.
Įjungimo / išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,9% bakterijų²⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 60
|Boilerio galia (W)
|1600
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|0,5
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Kilimų antgalis
- Grindų antgalis: EasyFix
Įranga
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (trijų etapų)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Atnaujina kiliminę dangą.
Priedai
SC 3 Upright atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.