Sodo dušas
2x1 sprendimas sodui: nesvarbu, ar naudosite kaip puikų sodo dušą, ar kaip efektyvų purkštuvo antgalį augalų laistymui, sodo dušas gali būti greitai paruošiamas ir taip pat paprastai nuimamas kompaktiškam sandėliavimui.
2x1 sprendimas sodui! Labai stabilus lauko dušas su reguliuojamu aukščiu (1,50-2,20 m), gali būti paruošiamas per 3 minutes ir atgaivinti karštomis vasaros dienomis. Nuimamas dušo antgalis leidžia mėgautis gaivinančiu dušu kaip įprastame vonios kambaryje. Smulkios bandens srovės užtikrina žymiai mažesnį vandens suvartojimas, palyginus su atsigaivinimu, naudojant su sodo žarna. Dušo antgalį taip pat galima naudoti efektyviam augalų laistymui. Dušas greitai išmontuojamas ir kompaktiškai sandėliuojamas žiemos metu. Taip jūs galite būti tikri, kad nieko netrūks kitą vasarą. Kitos savybės: trikojis ir smaigas optimaliam stabilumui sukurti, vandens srauto reguliavimas viena ranka
Savybės ir privalumai
Paruošiamas per 3 minutesMontavimas be įrankių
Su trikoju ir smaiguGarantuotas stabilumas ir patvarumas.
Aukštis reguliuojamas nuo 1.50 m iki 2.20 mPritaikomas prie skirtingų kūno sudėjimų.
Vandens srauto reguliavimas viena ranka ir įjungimo/išjungimo jungiklis
- Patogus įrenginio valdymas.
Nuimamas dušo ir laistymo lancetas (2x1)
Platus dušo antgalis
Mobilus purškimo antgalis (180°)
- Patogiam ir lengvam naudojimui.
Patogus ir vietą taupantis sandėliavimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|735 x 850 x 2130
Įranga
- Purškimo būdas: purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Baseinas
- Sodo laistymas
