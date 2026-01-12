Laikmatis laistymui WT 2
Trijų atšakų paskirstytojas su laistymo laikmačiu. Laistymas sustos automatiškai, kai pasirinktas laikas praeina (maks. 120 minučių). Su G1 čiaupo jungtimi ir G3/4 reduktoriumi.
WT 2 - tai laistymo laikmatis ir trijų krypčių skirstytuvas viename įrenginyje. Jis turi dvi čiaupo jungtis su atskirais reguliatoriais ir pasižymi optimaliu vandens srautu. Laistymo laikmatis yra integruotas trečiojoje čiaupo jungtyje. Laistymo laikas gali būti nustatomas iki 120 min. Laistymas sustos automatiškai, kai pasirinktas laikas praeis. WT 2 su G1 čiaupo jungtimi ir G3/4 reduktoriumi gali būti naudojamas kartu su visomis standartinėmis sodo žarnomis ir stebina savo tvirtumu ir ergonomišku dizainu patogiam ir lengvam valdymui. Lengvai slenkanti įmova su tvirtu vidiniu sriegiu užtikrina paprastą ir patogų prijungimą prie vandens čiaupo. Laikmatį galima naudoti su visomis "click" sistemomis.
Savybės ir privalumai
2 atskiri, reguliuojami pajungimai ir 1 išėjimas su vandens laikmačiuPuikiai pritaikytas 3 žarnų prijungimui prie vieno čiaupo su G1 sriegiu
Lengvai slenkanti įmovaPaprastas prijungimas prie čiaupo
Plastikinis sriegisItin atsparus.
Čiaupo jungtis ir pirminio valymo filtras.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|92 x 225 x 200
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).