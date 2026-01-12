Laistymo laikmatis WT 4
Lengvai programuojamas laistymo įrenginys laistymui pagal poreikį. Laistymo procesas prasideda ir sustoja nustatytu laiku. Su nuimamu ekranu. Su čiaupo perėjimu ir filtru.
Tikslus laistymas pagal poreikį: naujas laistymo įrenginys WT 4 yra ypač lengvai programuojamas. Nuimamas ekranas, didelės valdymo rankenėlės ir aiškiai išdėstyta panelė leidžia programuoti paprastai ir lengvai. Didžiausia laistymo trukmė yra iki 120 minučių. Laistymas prasideda ir baigiasi tiksliai pagal grafiką ir automatiškai pagal nustatytą laiką. Pridedama čiaupo jungtis ir filtras, 9 voltų akumuliatorius neįtruktas į komplektaciją. Taigi, vanduo neteka, kol to ištikrųjų nereikia. Tai tausoja aplinką, o taip pat taupo pinigus. Kärcher vandens laikmačiai yra suderinami su visomis įprastomis click sistemomis.
Savybės ir privalumai
Individualus laistymo dažnio parinkimas.Vanduo teka tik tada, kai jo reikia.
Laistymas įjungiamas ir išjungiamas automatiškai.Tikslus laistymas.
Nuimamas ekranas.Patogus programavimas.
Čiaupo jungtis ir pirminio valymo filtras.
Galimas mechaninis laistymas.
Galimas rankinis laistymas
Laistymo trukmė iki 120 minučių.
Lankstus laistymo įjungimo nustatymo laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|115 x 120 x 125
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Komplektacija
- Baterijos pridedamos prie įrenginio: ne
Įranga
- Reikalingos baterijos
- Baterijų kiekis: 1 x 9 V elementas
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Mažų medžių kirtimui
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
Priedai
Laistymo laikmatis WT 4 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.