Watertimer WT 5
Su WT 5 vandens laikmačiu visiškai automatizuokite sodo laistymą! Laikmatis savarankiškai pradeda ir nutraukia laistymą, o laistymo laiką ir trukmę galite tiksliai užprogramuoti pagal savo poreikius.
Vandens laikmatis WT 5 turi keturis pasirenkamus režimus: automatinis laistymas, laistymas rankiniu būdu,laistymas pagal datą ir 24 valandų pertrauka. Automatinio laistymo režimu WT 5 laisto tiksliai taip, kaip pageidaujate, užprogramuotu laiku, laikydamasis anksčiau nustatytos laistymo trukmės. Laistymo programą galima įjungti kiekvienai savaitės dienai ir ji gali veikti iki dviejų ciklų per dieną (ryte ir (arba) vakare). Maksimali laistymo trukmė - 120 minučių. Rankinio laistymo režimą galima įjungti bet kuriuo metu. Laistymas pagal laiką WT 5 laistys nustatytą laikotarpį ir automatiškai nutrauks laistymą pasibaigus šiam laikotarpiui. 24 valandų pertrauka leidžia naudotojams nutraukti automatinio laistymo programą iki 24 valandų ir ją galima atšaukti bet kuriuo metu iki 24 valandų laikotarpio pabaigos. Komplekte yra čiaupo adapteris ir išankstinis filtras, reikalingas 9 V akumuliatorius (neįtrauktas į komplektą).
Savybės ir privalumai
Tikslus dienų ir laistymo ciklo laiko bei trukmės nustatymas (maksimaliai 2 per dieną)Nepriekaištingas laistymas - idealiai tinka regionams su laistymo problemomis
Nuimamas ekranas.Lengvas ir patogus programavimas, matoma nustatyta pilna laistymo programa
Baterijos talpos rodymas ir saugojimasKuomet baterija pakeičiama, būtina patikrinti ir nustatyti iš naujo programą
Automatinis įjungimas/išjungimas
- Patogus ir reguliarus laistymas
Galimas rankinis laistymas
- Trumpalaikis vandens nutraukimas
Atgalinio laikmačio funkcija laistymui
- Vienkartinis laistymas su automatiniu išsijungimu.
Pauzės režimas laistant
- 24 valandų laistymo pertrauka (pvz. Kai sode vyksta vakarėlis)
Saugumo funkcija: kai akumuliatorius išsenka, vandens srovė yra sustabdoma
- Galima nesijaudinti dėl laikmačio, kuomet jūsų nėra namuose
Nepriklausomai besisukanti vandens jungtis
- Paprastas pajungimas prie čiaupo.
Laistymo trukmė iki 120 minučių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|G3/4 + G1
|Maks. slėgis (bar)
|10
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|112 x 125 x 129
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Komplektacija
- Baterijos pridedamos prie įrenginio: ne
Įranga
- Programuojamas vandens paleidimas: 1 Piece(s)
- Reikalingos baterijos
- Baterijų kiekis: 1 x 9 V elementas
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
Priedai
Watertimer WT 5 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.