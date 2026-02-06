Langų valytuvas WV 1
Langų valymas lengvesnis, nepalieka ruoželių ir tris kartus greitesnis nei anksčiau: Kärcher Window Vac 1
Praktiškasis Kärcher WV 1 Window Vac padeda išvalyti langus be ypatingų pastangų, jis nepalieka ruoželių ir darbas vyksta tris kartus greičiau, nei valant įprastais būdais. Vanduo nusiurbiamas nuo lango paviršiaus, tad nepalieka nešvaraus vandens lašų ar ruoželių. Be to, dėl patogaus kompaktiško dizaino, WV 1 užtikrina maksimalų lankstumą valant visus lygius namų paviršius.
Savybės ir privalumai
Mažas svorisPatogus laikyti ilgesnį laiką, nevargina rankų
Kompaktiškas ir patogusSu nedideliu, patogiu prietaisu lygių paviršių valymas dar paprastesnis.
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo dėka pamiršite lašantį vandenį. Langams, spindintiems švara.
Visiškai higieniškas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|250
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|25
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|150
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 70
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,5
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|130 x 250 x 275
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
Įranga
- Siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 1 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.