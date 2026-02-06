Langų valytuvas WV 1 Bath
Kärcher WV 1 Bath langų valytuvas: lengvas, be dryžių ir 3 kartus greitesnis valymas!
WV 1 Bath langų valytuvu valysite be vargo, be dryžių ir tris kartus greičiau nei anksčiau. Vanduo patikimai nusiurbiamas nuo lango - nešvaraus vandens lašų ir dryžių nebelieka. Kompaktiškas ir labai patogus akumuliatoriumi maitinamas prietaisas WV 1 Bath užtikrina maksimalų lankstumą valant langus, taip pat plyteles, dušą, veidrodžius ir daugelį kitų lygių buitinių paviršių. Naudojant WV 1, mėlynos spalvos įsiurbimo briaunos ir drėgmę sugeriančios mikropluošto šluostės derinį, kondensatas ar kitos vandens dėmės neturi jokių šansų.
Savybės ir privalumai
Mažas svorisPatogus laikyti ilgesnį laiką, nevargina rankų
Kompaktiškas ir patogusSu nedideliu, patogiu prietaisu lygių paviršių valymas dar paprastesnis. Net ir apatinį lango kraštą lengva pasiekti ir nuplauti su Kärcher langų valytuvu.
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo dėka pamiršite lašantį vandenį. Langams, spindintiems švara.
Visiškai higieniškas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|250
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|25
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|150
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 70
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,5
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|130 x 250 x 275
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Mikropluošto šluostė
- Guminės juostelės, plati: 1 x
Įranga
- Siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Sienų plytelės
- Keraminės plytelės
- Veidrodžiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Stalas su stiklo paviršiumi
Priedai
Valymo priemonės
WV 1 Bath atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.