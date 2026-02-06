Langų valytuvas WV 1 Plus
Naudodami „WV 1 Plus“ ir purkštuvą su mikropluošto šluoste, langus galite valyti be vargo ir tris kartus greičiau nei anksčiau, taip pasiekdami geriausius rezultatus.
„Kärcher“ „WV 1 Plus“ užtikrina langų švarą be dėmių, taip pat sutaupo daug laiko ir pastangų. Išmanus purškiamojo butelio su šluoste derinys, garantuoja ypač gerus valymo rezultatus. Prietaiso pagalba skystis nesunkiai išsiurbiamas nuo lango paviršiaus kiekvieną kartą, kai jį naudojate valymo rezultatas - be varvančio nešvaraus vandens ir dryžių. Palyginus su įprastais metodais, rankinis valymas yra pastebimai lengvesnis ir tris kartus greitesnis nei anksčiau. Patogus valdymas ir kompaktiškas dizainas garantuoja maksimalų lankstumą valant visus lygius paviršius namų aplinkoje. Išbandykite ir įsitikinkite patys!
Savybės ir privalumai
Mažas svorisPatogus laikyti ilgesnį laiką, nevargina rankų
Kompaktiškas ir patogusSu nedideliu, patogiu prietaisu lygių paviršių valymas dar paprastesnis.
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo dėka pamiršite lašantį vandenį. Langams, spindintiems švara.
Visiškai higieniškas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|250
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|25
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|150
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 70
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,5
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|130 x 250 x 275
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
Įranga
- Siurbimo antgalis
Videos
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 1 Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.