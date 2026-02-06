Langų valytuvas WV 1 Plus D500
Su „WV 1 Plus D500“ langų valytuvu ir purkštuvu su mikropluošto šluoste langus nuvalysite lengvai, tris kartus greičiau nei anksčiau ir be dryžių.
„WV 1 Plus D500" langų valytuvas užtikrina, kad langai būtų švarūs ir be dryžių, bei sutaupo daug laiko ir pastangų. Išmanus purkštuvo ir valytuvo derinys užtikrina efektyvų valymą. Patogus prietaisas be vargo išsiurbia vandenį nuo lango kiekvieną kartą, kai jį naudojate, – nelašo nešvarus vanduo ir nelieka dryžių. Lyginant su įprastais metodais, rankinis valymas yra pastebimai lengvesnis ir tris kartus greitesnis. Patogus akumuliatoriaus veikimas ir kompaktiškas dizainas užtikrina maksimalų lankstumą valant visus lygius buitinius paviršius. Išbandykite ir įsitikinkite patys!
Savybės ir privalumai
Mažas svorisPatogus laikyti ilgesnį laiką, nevargina rankų
Kompaktiškas ir patogusSu nedideliu, patogiu prietaisu lygių paviršių valymas dar paprastesnis.
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo dėka pamiršite lašantį vandenį. Langams, spindintiems švara.
Visiškai higieniškas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|250
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|25
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|150
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 70
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,5
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|130 x 250 x 275
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 500 ml
Įranga
- Siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 1 Plus D500 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.