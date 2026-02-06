Langų valytuvas WV 1 Plus Frame Edition
Valykite langus be vargo ir tris kartus greičiau nei anksčiau, be jokių dryžių, naudodami langų valytuvą WV 1 Plus Frame Edition su purškimo buteliuku ir langų rėmo valymo įrankiu.
Išbandykite ir įsitikinkite patys: Kärcher langų valytuvas WV 1 Plus Frame Edition užtikrina langų švarą be dryžių ir sutaupo daug laiko bei pastangų. Išmanus purškimo buteliuko ir valytuvo derinys užtikrina itin veiksmingą valymą. Patogus prietaisas be vargo tiesiog nusiurbia vandenį nuo lango po kiekvieno jo naudojimo - nepaliekant dryžių ir nešvaraus vandens lašų. Lyginant su įprastais metodais, valymas langų valytuvu yra lengvesnis ir tris kartus greitesnis. Patogus akumuliatorinis prietaisas ir kompaktiškas dizainas užtikrina maksimalų lankstumą valant įprastus lygius namų paviršius. Komplekte taip pat yra rėmo valymo įrankis, skirtas lengvam langų rėmų, rankenų ir langų griovelių valymui.
Savybės ir privalumai
Mažas svorisPatogus laikyti ilgesnį laiką, nevargina rankų
Kompaktiškas ir patogusSu nedideliu, patogiu prietaisu lygių paviršių valymas dar paprastesnis. Net ir apatinį lango kraštą lengva pasiekti ir nuplauti su Kärcher langų valytuvu.
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo dėka pamiršite lašantį vandenį. Langams, spindintiems švara.
Visiškai higieniškas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|250
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|25
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|150
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 70
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,5
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|130 x 250 x 275
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Rėmo valymo priemonė
Įranga
- Siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Langų rėmai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
Priedai
Valymo priemonės
WV 1 Plus Frame Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.