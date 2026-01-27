Langų valytuvas WV 2 Black Edition
Įspūdinga: nepakartojamo dizaino langų valytuvas WV 2 Black Edition.
Kӓrcher WV 2 Premium Black Edition užtikrina žvilgančius ir be ruoželių langus. Optiškai, riboto leidimo akumuliatorinis langų valytuvas nuo standartinės WV 2 versijos skiriasi ryškiai juodu su geltona spalva dizainu ir metaliniu logotipu and siurbimo antgalio. Juodoji versija komplektuojama su siauru siurbimo antgaliu, purškimo buteliuku, mikropluošto šluoste ir plovimo skysčiu. Tai leidžia kovoti su purvu ir ant siaurų langų, ir ant vitrinų.
Savybės ir privalumai
Nelaša ir nepalieka dryžiųVandens siurbimo dėka pamiršite lašantį vandenį. Langams, spindintiems švara.
Tinka įvairiam panaudojimuiLangų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Greitas ištuštinimas
- Kai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.
Keičiamas siurbimo antgalis
- Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Lengvas ir tylus
- Lengvas ir tyliai veikiantis WV 2 užtikrina dar patogesnį langų valymą
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Visiškai higieniškas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|170
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Svoris su baterija (kg)
|0,6
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 280 x 320
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Siauras siurbimo antgalis
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Dušo kabina / vonia
- Langai su grotelėmis
Priedai
Valymo priemonės
WV 2 Black Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.