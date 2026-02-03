Langų valytuvas WV 2 Plus

Lengvai valdomas, siurbimo funkcijos dėka nepaliekantis vandens lašų ir itin taupantis laiką - su originaliu Kärcher akumuliatoriniu valytuvu langai akimirksniu spindės švara ir be dryžių.

Su inovatyviu langų valytuvu Kärcher iš esmės pakeitė langų valymą, kuris tapo gerokai paprastesnis, taupantis laiką bei nereikalaujantis daug pastangų. Dėl elektrinio siurbimo erzinantis nešvaraus vandens lašėjimas lieka praeityje. Išmanus purškimo buteliuko ir valytuvo derinys užtikrina itin veiksmingą valymą, o siurbimo funkcija užtikrina efektyvų valymą ir spindinčius langus - be dryžių ir nešvarumų. Be to, patogaus ir ergonomiško Kärcher langų valytuvo dėka langų valymas yra labai higieniškas, nes išvengiama tiesioginio kontakto su nešvarumais.

Savybės ir privalumai
Langų valytuvas WV 2 Plus: Greitas ištuštinimas
Greitas ištuštinimas
Kai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.
Langų valytuvas WV 2 Plus: Keičiamas siurbimo antgalis
Keičiamas siurbimo antgalis
Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
Langų valytuvas WV 2 Plus: LED indikatorius matomoje vietoje
LED indikatorius matomoje vietoje
Energijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Lengvas ir tylus
  • Lengvas ir tyliai veikiantis WV 2 užtikrina dar patogesnį langų valymą
Originalas
  • Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
3 kartus greičiau
  • Su langų valytuvu langus nuvalysite 3 kartus greičiau nei įprastai
Nelaša ir nepalieka dryžių
  • Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
  • Greitas ir paprastas talpos išpylimas - jokio kontakto su purvinu vandeniu
Tinka įvairiam panaudojimui
  • Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm) 280
Nešvaraus vandens talpa (ml) 100
Akumuliatoriaus veikimo laikas (min) 35
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min) 230
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų baterija
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) approx. 105
Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 100 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Spalva Balta
Svoris su baterija (kg) 0,6
Svoris (be priedų) (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 1
Matmenys (I x P x A) (mm) 120 x 280 x 320

Komplektacija

  • Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
  • Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
  • Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml

Įranga

  • Siurbimo antgalis
  • Keičiamas siurbimo antgalis
Langų valytuvas WV 2 Plus
Videos
Pritaikymo sritys
  • Lygūs paviršiai
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Veidrodžiai
  • Keraminės plytelės
  • Stalas su stiklo paviršiumi
  • Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 2 Plus atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.