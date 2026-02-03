Langų valytuvas WV 2 Plus
Lengvai valdomas, siurbimo funkcijos dėka nepaliekantis vandens lašų ir itin taupantis laiką - su originaliu Kärcher akumuliatoriniu valytuvu langai akimirksniu spindės švara ir be dryžių.
Su inovatyviu langų valytuvu Kärcher iš esmės pakeitė langų valymą, kuris tapo gerokai paprastesnis, taupantis laiką bei nereikalaujantis daug pastangų. Dėl elektrinio siurbimo erzinantis nešvaraus vandens lašėjimas lieka praeityje. Išmanus purškimo buteliuko ir valytuvo derinys užtikrina itin veiksmingą valymą, o siurbimo funkcija užtikrina efektyvų valymą ir spindinčius langus - be dryžių ir nešvarumų. Be to, patogaus ir ergonomiško Kärcher langų valytuvo dėka langų valymas yra labai higieniškas, nes išvengiama tiesioginio kontakto su nešvarumais.
Savybės ir privalumai
Greitas ištuštinimasKai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.
Keičiamas siurbimo antgalisPriklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Lengvas ir tylus
- Lengvas ir tyliai veikiantis WV 2 užtikrina dar patogesnį langų valymą
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
3 kartus greičiau
- Su langų valytuvu langus nuvalysite 3 kartus greičiau nei įprastai
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
- Greitas ir paprastas talpos išpylimas - jokio kontakto su purvinu vandeniu
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,6
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 280 x 320
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Videos
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 2 Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.