Langų valytuvas WV 2 Plus Multi Edition
Be dryžių, be lašelių, švarus: "WV 2 Plus Multi Edition" ir trys skirtingų spalvų valymo juostos tinka visiems lygiems paviršiams ir yra patogios naudoti.
Naudojant originalų Kärcher langų valytuvą, valymas tampa lengvas, nes sutaupoma daug laiko ir pastangų. Čia svarbiausia yra spalva: specialiame leidime yra trys skirtingų spalvų juostelės, kurios užtikrina, kad jūsų langų valytuvas išsiskirtų iš kitų. Pasirinkite mėgstamą spalvą, kad lygūs paviršiai turėtų "wow" efektą. Dėl elektrinio įsiurbimo varginantis varvančio vandens lašėjimas jau praeityje. Išmanus purkštuvo ir mikropluošto šluostės derinys bei langų valytuvo siurbimo funkcija užtikrina itin veiksmingą valymą ir spindinčiai švarius langus - be dryžių ir likučių. Be to, patogus ir ergonomiškas Kärcher akumuliatorinis langų valytuvas leidžia ypač higieniškai valyti langus, nes nėra tiesioginio kontakto su nešvariu vandeniu.
Savybės ir privalumai
Greitas ištuštinimasKai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.
Keičiamas siurbimo antgalisPriklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Lengvas ir tylus
- Lengvas ir tyliai veikiantis WV 2 užtikrina dar patogesnį langų valymą
3 kartus greičiau
- Su akumuliatoriniu langų valytuvu langus nuvalysite tris kartus greičiau nei kitais įprastais būdais
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,6
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 280 x 320
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Guminės juostelės, plati: 3 x
Įranga
- Siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 2 Plus Multi Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.