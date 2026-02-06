Langų valytuvas WV 2 Plus N D500
Su originaliu Kärcher langų valytuvo rinkiniu lengva tvarkytis, dėl siurbimo nėra vandens nutekėjimo ir sutaupoma daug laiko - langai akimirksniu taps švarūs ir be dryžių.
Naudojant originalųjį Kärcher langų valytuvą, valymas taps lengvas, nes sutaupysite daug laiko ir pastangų. Dėl elektrinio įsiurbimo varginantis vandens varvėjimas liko praeityje. Išmanus purkštuvo ir mikropluošto šluostės derinys kartu su siurbimo funkcija užtikrina itin veiksmingą valymą ir spindinčiai švarius langus - be dryžių ir nuosėdų. Be to, patogus ir ergonomiškas Kärcher langų valytuvas leidžia itin higieniškai valyti langus, nes nėra tiesioginio kontakto su nešvariu vandeniu. Dėl papildomo siauro siurbimo antgalio jis be vargo pasiekia ir mažesnes ar sunkiai pasiekiamas vietas, pavyzdžiui, tokias, kokios būna grotuotuose languose ar vitrinose. Rezultatas? Valymui nebėra jokių apribojimų.
Savybės ir privalumai
Greitas ištuštinimasKai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.
Keičiamas siurbimo antgalisPriklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
LED indikatorius matomoje vietojeEnergijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.
Lengvas ir tylus
- Lengvas ir tyliai veikiantis WV 2 užtikrina dar patogesnį langų valymą
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
3 kartus greičiau
- Su langų valytuvu langus nuvalysite 3 kartus greičiau nei įprastai
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
- Greitas ir paprastas talpos išpylimas - jokio kontakto su purvinu vandeniu
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|170
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 280 x 320
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 500 ml
- Siauras siurbimo antgalis
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Dušo kabina / vonia
Priedai
Valymo priemonės
WV 2 Plus N D500 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.