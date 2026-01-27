Langų valytuvas WV 4-4 Plus
Valymas be dryžių: langų valytuvas su naujoviškomis silikoninėmis mentėmis stebina savo universalumu ir darbo trukme. 4 V Kärcher Battery Power baterija ir akumuliatoriaus įkroviklis į komplektą neįeina.
Įspūdį sukeliantis našumas: WV 4-4 Plus langų valymo įrenginys žavi keičiama baterija, užtikrinančia ilgą veikimo laiką be pertraukų, LED baterijos būsenos indikatoriumi ir naujovišku silikoniniu peiliuku, kuris leidžia valyti langus iki pat krašto. Išmanus purškimo buteliuko ir mikropluošto šluostės derinys bei langų paviršių valymo funkcija garantuoja spindinčius langus – be dryžių ir likučių. Visus kitus lygius paviršius taip pat galima lengvai nuvalyti. Langų valymas ergonomišku Kärcher akumuliatoriniu langų valytuvu WV 4-4 Plus yra ypač higieniškas, nes ištuštinant ir valant talpą neturite sąlyčio su nešvariu vandeniu. 4 V Kärcher Battery Power keičiamas akumuliatorius į komplektą neįeina. Suderinamas su visais 4 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiais.
Savybės ir privalumai
4 V Kärcher keičiamą bateriją galima įsigyti kaip atskirą priedąMaksimalus lankstumas ir ilgesnis naudojimo laikas papildomo akumuliatoriaus dėka. Ilgaamžis, saugus ir galingas dėl ličio jonų elementų. Galima naudoti su visais 4 V Kärcher Battery Power akumuliatoriniais įrenginiais.
Valytuvo mentė su skysto silicio technologijaNaujoviškas ilgas valytuvo nubraukėjas daro valymą dar lankstesnį.
LED veikimo laiko indikatorius3 šviesos diodai rodo esamą įrenginio įkrovimo būseną.
Greitas ir higieniškas purvo talpos išpylimas
- Lengvai ištuštinkite ir išvalykite nešvaraus vandens baką, nesiliesdami su vandeniu ar nešvarumais.
Itin tylus
- Tylus įrenginio veikimas užtikrina malonumą dirbant.
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Tris kartus greitesnis
- Su akumuliatoriniu langų valytuvu langai valomi tris kartus greičiau.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Dėl elektrinio vandens siurbimo erzinantys lašeliai liko praeityje.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Tinkama visiems lygiems paviršiams, pavyzdžiui, plytelėms, veidrodžiams, dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|4 V Akumuliatorinis
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|150
|Įtampa (V)
|nominalus 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2,5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 120 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 40 (2,5 Ah)
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|133 x 281 x 311
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
Įranga
- Siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
