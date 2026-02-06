Langų valytuvas WV 5 Plus
Su „WV 5 Plus“ akumuliatorinio langų valytuvo rinkiniu langai akimirksniu taps švarūs, ant jų neliks jokių dryžių ir vandens lašų. Papildomas keičiamas akumuliatorius užtikrina nepertraukiamą valymo procesą.
Su „WV 5 Plus“ modeliu „Kärcher“ – „Window Vac“ akumuliatorinių langų valytuvų išradėjas – pristato rinkai įrenginį, kuris leis dar labiau patobulinti langų valymo procesą ir valyti be pastangų, nepaliekant dryžių ir lašų. Akumuliatorius nuo šiol veikia dar ilgiau, todėl be problemų galima atlikti dar daugiau laiko reikalaujančius valymo darbus. O dėl praktiškos keičiamų akumuliatorių sistemos įsigijus antrą akumuliatorių langus galėsite valyti visiškai be pertraukų. Įrenginio rankena su paminkštinimu užtikrina dar patogesnį „WV 5 Plus“ valdymą, ergonomiškumą ir pranašumą anksčiau išleistų įrenginių atžvilgiu. Be to, ant siurbimo antgalio yra atramos, su kuriomis langai išvalomi dar geriau iki pat kraštų. Purškimo butelis ir mikropluošto šluostė – puiki kombinacija, garantuojanti veiksmingą valymą, o kartu su akumuliatoriniu langų valytuvu nuostabiai švarūs langai be jokių vandens likučių garantuoti.
Savybės ir privalumai
Išimama baterijaKeičiama papildoma baterija, užtikrina nepertraukiamą langų valymą
Patogus lango pakraščių valymasReguliuojamos atramos užtikrina nepriekaištingą švarą iki pat lango kraštų, nepaliekant neišvalytų ruožų
Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumiMinkšta rankena patogesniam naudojimui 3 LED indikatoriai parodo įkrovimo būseną
Keičiamas siurbimo antgalis
- Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
Itin tylus
- Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
3 kartus greičiau
- Su akumuliatoriniu langų valytuvu langus nuvalysite tris kartus greičiau nei kitais įprastais būdais
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|185
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,7
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 280 x 325
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 5 Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.