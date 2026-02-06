Langų valytuvas WV 5 Plus Anniversary Edition
Riboto leidimo langų valytuvas WV 5 Plus Anniversary Edition su specialiais priedais, skirtais įmonės 90-mečiui paminėti, greitai užtikrina švarius, be dryžių ir lašų langus.
Ribotoji laida WV 5 Plus Jubiliejinisis leidimas, skirtas įmonės 90-mečiui paminėti, yra riboto spalvų pasirinkimo modelis su specialiais priedais. Dėl ilgesnio akumuliatoriaus veikimo laiką galima valyti dar ilgiau be jokių problemų. O keičiamų akumuliatorių sistema leidžia valyti langus nepertraukiamai įsigyjant antrą akumuliatorių. Įrenginio rankena užtikrina, kad WV 5 Plus Jubiliejinisis leidimas pranoktų savo pirmtaką valdymo patogumu ir ergonomika. Komplektacijoje yra purškimo buteliukas, mikropluošto valymo šluostė, siauras siurbimo antgalis tinkleliams, nešvarumus šalinantis grandiklys ir papildoma mikropluošto valymo šluostė su itin dideliu abrazyvinių pluoštų kiekiu, užtikrinančiu optimalų langų valymą iš išorės.
Savybės ir privalumai
Išimama baterijaKeičiama papildoma baterija, užtikrina nepertraukiamą langų valymą
Patogus lango pakraščių valymasReguliuojamos atramos užtikrina nepriekaištingą švarą iki pat lango kraštų, nepaliekant neišvalytų ruožų
Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumiMinkšta rankena patogesniam naudojimui 3 LED indikatoriai parodo įkrovimo būseną
Keičiamas siurbimo antgalis
- Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
Itin tylus
- Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|170
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|185
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris su baterija (kg)
|0,7
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 280 x 325
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Siauras siurbimo antgalis
- Mikropluošto šluostė lauko paviršiams: 1 x
- Purvo gremžtukas
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Langai su grotelėmis
- Lygūs paviršiai
- Veidrodžiai
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
- Keraminės plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 5 Plus Anniversary Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.