Langų valytuvas WV 5 Plus Anniversary Edition

Riboto leidimo langų valytuvas WV 5 Plus Anniversary Edition su specialiais priedais, skirtais įmonės 90-mečiui paminėti, greitai užtikrina švarius, be dryžių ir lašų langus.

Ribotoji laida WV 5 Plus Jubiliejinisis leidimas, skirtas įmonės 90-mečiui paminėti, yra riboto spalvų pasirinkimo modelis su specialiais priedais. Dėl ilgesnio akumuliatoriaus veikimo laiką galima valyti dar ilgiau be jokių problemų. O keičiamų akumuliatorių sistema leidžia valyti langus nepertraukiamai įsigyjant antrą akumuliatorių. Įrenginio rankena užtikrina, kad WV 5 Plus Jubiliejinisis leidimas pranoktų savo pirmtaką valdymo patogumu ir ergonomika. Komplektacijoje yra purškimo buteliukas, mikropluošto valymo šluostė, siauras siurbimo antgalis tinkleliams, nešvarumus šalinantis grandiklys ir papildoma mikropluošto valymo šluostė su itin dideliu abrazyvinių pluoštų kiekiu, užtikrinančiu optimalų langų valymą iš išorės.

Savybės ir privalumai
Išimama baterija
Išimama baterija
Keičiama papildoma baterija, užtikrina nepertraukiamą langų valymą
Patogus lango pakraščių valymas
Patogus lango pakraščių valymas
Reguliuojamos atramos užtikrina nepriekaištingą švarą iki pat lango kraštų, nepaliekant neišvalytų ruožų
Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumi
Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumi
Minkšta rankena patogesniam naudojimui 3 LED indikatoriai parodo įkrovimo būseną
Keičiamas siurbimo antgalis
  • Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
Itin tylus
  • Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Originalas
  • Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Tris kartus greitesnis
  • Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
  • Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
  • Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Tinka įvairiam panaudojimui
  • Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm) 280
Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm) 170
Nešvaraus vandens talpa (ml) 100
Akumuliatoriaus veikimo laikas (min) 35
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min) 185
Akumuliatoriaus tipas Keičiama ličio jonų baterija
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) approx. 105
Įtampa (V) 100 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Spalva Juoda
Svoris su baterija (kg) 0,7
Svoris (be priedų) (kg) 0,7
Svoris (su pakuote) (kg) 1,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 125 x 280 x 325

Komplektacija

  • Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
  • Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
  • Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
  • Siauras siurbimo antgalis
  • Mikropluošto šluostė lauko paviršiams: 1 x
  • Purvo gremžtukas

Įranga

  • Siurbimo antgalis
  • Keičiamas siurbimo antgalis
Langų valytuvas WV 5 Plus Anniversary Edition
Pritaikymo sritys
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Langai su grotelėmis
  • Lygūs paviršiai
  • Veidrodžiai
  • Stalas su stiklo paviršiumi
  • Sienų plytelės
  • Keraminės plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 5 Plus Anniversary Edition atsarginės dalys

