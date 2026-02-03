Langų valytuvas WV 5 Plus N Battery
WV 5 Plus N Battery. Akumuliatorinis langų valytuvas, purškimo buteliukas su mikropluošto šluoste, valymo priemone, įkrovimo stotele ir papildomu akumuliatoriumi. Nepertraukiamam valymui be lašų, be ruoželių.
Ištobulintas aukšto lygio langų valymas. WV 5 Plius N Battery langų valytuvas pritaikytas lengvam langų valymui, be ruoželių ir vandens lašų. WV 5 Plius N Battery sudaro akumuliatorinis langų valytuvas, siauras siurbimo antgalis (tinkamas labai mažiems langams), purškimo buteliukas su mikropluošto šluoste, valymo priemonė, įkrovimo stotelė su papildomu akumuliatoriumi (nepertraukiamam valymui). Purškimo buteliukas su mikropluošto šluoste yra tobuli priedai itin veiksmingam valymui. Lyginant su ankstesne prekių karta, ženkliai prailginome akumuliatoriaus veikimo trukmę. Siurbimo antgalio atramos užtikrina geresnius langų valymo rezultatus iki pat pakraščių. Dar viena prietaiso ypatybė – minkštos rankenos detalės. Todėl, WV 5 patogiau laikyti negu buvusios kartos prietaisus. Įkrovimo stotelė gali būti naudojama kaip akumuliatoriaus įkroviklis arba saugiam viso akumuliatorinio langų valytuvo laikymui.
Savybės ir privalumai
Su papildoma baterija ir įkrovimo stoteleValykite be pertraukų, dėl keičiamų akumuliatorių.
Patogus lango pakraščių valymasReguliuojamos atramos užtikrina nepriekaištingą švarą iki pat lango kraštų, nepaliekant neišvalytų ruožų
Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumiMinkšta rankena patogesniam naudojimui Trys LED lemputės virš įjungimo/išjungimo jungiklio parodo įkrovimo būseną
Keičiamas siurbimo antgalis
- Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
Itin tylus
- Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
3 kartus greičiau
- Su langų valytuvu langus nuvalysite 3 kartus greičiau nei įprastai
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
- Greitas ir paprastas talpos išpylimas - jokio kontakto su purvinu vandeniu
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|170
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|185
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 210
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,7
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 280 x 325
Komplektacija
- Akumuliatorius: Keičiamas akumuliatorius WV 5 ir WVP 10 įrenginiams (2 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: Baterijos įkroviklis + įkrovimo stotelė (po 1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Siauras siurbimo antgalis
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Langai su grotelėmis
- Lygūs paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 5 Plus N Battery atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.