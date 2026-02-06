Langų valytuvas WV 6 Bath Edition

Naudojant naujovišką juostų technologiją idealiai tinka langams ir daugeliui vonios kambario paviršių: WV 6 Bath Edition akumuliatorinis langų valytuvas.

Kärcher dar kartą patobulino originalų akumuliatorinį langų valytuvą ir sukūrė dar lankstesnį modelį su naujoviška juostų technologija ir ilgesniu akumuliatoriaus veikimo laiku - WV 6 Bath Edition. Naujoji ilgesnė siurbimo briauna leidžia nepertraukiamai pašalinti skysčio perteklių nuo visų paviršių. Belaidis langų siurblys su itin ilga 100 minučių baterijos veikimo trukme reiškia, kad galėsite dirbti dar ilgiau. Be to, dėl ekrano, kuriame rodomos likusios akumuliatoriaus veikimo laiko minutės, galite tiksliai planuoti valymą. Langų siurblio siurbimo funkcija užtikrina itin veiksmingą valymą ir spindinčiai švarius langus - be dryžių ir nuosėdų. Be to, ergonomiškas akumuliatorinis langų valytuvas Kärcher WV 6 Bath Edition užtikrina ypač higienišką valymą, nes nėra tiesioginio kontakto su nešvariu vandeniu. Naudojant WV 6, mėlynos spalvos siurbimo briaunos ir drėgmę sugeriančios mikropluošto šluostės derinį, kondensatas ar kitos vandens dėmės neturi jokių šansų net ant vonios kambario paviršių.

Savybės ir privalumai
Langų valytuvas WV 6 Bath Edition: Patobulinta briaunos technologija
Patobulinta briaunos technologija
Inovatyvi ilgoji briauna suteikia valymui lankstumo - idealus dirbant arti grindų.
Langų valytuvas WV 6 Bath Edition: Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikas
Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikas
Itin ilgas, 100 minučių, akumuliatoriaus veikimo laikas užtikrina nenutrūkstamą valymą.
Langų valytuvas WV 6 Bath Edition: Nuimama briauna
Nuimama briauna
Silikoninę briauną galima lengvai nuimti nuo siurbimo antgalio ir po kiekvieno naudojimo išvalyti.
Greitas ir higieniškas purvo talpos išpylimas
  • Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Itin tylus
  • Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Ekranas, kuriame rodomas baterijos veikimo laikas
  • Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius rodo likusias baterijos veikimo minutes. Lengviau planuoti valymo darbus.
Originalas
  • Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Tris kartus greitesnis
  • Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
  • Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Tinka įvairiam panaudojimui
  • Tinkama visiems lygiems paviršiams, pavyzdžiui, plytelėms, veidrodžiams, dušo kabinoms.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm) 280
Nešvaraus vandens talpa (ml) 150
Akumuliatoriaus veikimo laikas (min) 100
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min) 170
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų baterija
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) approx. 300
Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 100 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Spalva Balta
Svoris su baterija (kg) 0,8
Svoris (be priedų) (kg) 0,8
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 126 x 280 x 310

Komplektacija

  • Akumuliatoriaus įkroviklis: Greitojo įkrovimo kroviklis (1 vnt.)
  • Mikropluošto šluostė
  • Guminės juostelės, plati: 1 x

Įranga

  • Siurbimo antgalis
  • Keičiamas siurbimo antgalis
Langų valytuvas WV 6 Bath Edition
Videos
Pritaikymo sritys
  • Lygūs paviršiai
  • Sienų plytelės
  • Keraminės plytelės
  • Veidrodžiai
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Stalas su stiklo paviršiumi
Priedai
Valymo priemonės
WV 6 Bath Edition atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.