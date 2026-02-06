Langų valytuvas WV 6 Bath Edition
Naudojant naujovišką juostų technologiją idealiai tinka langams ir daugeliui vonios kambario paviršių: WV 6 Bath Edition akumuliatorinis langų valytuvas.
Kärcher dar kartą patobulino originalų akumuliatorinį langų valytuvą ir sukūrė dar lankstesnį modelį su naujoviška juostų technologija ir ilgesniu akumuliatoriaus veikimo laiku - WV 6 Bath Edition. Naujoji ilgesnė siurbimo briauna leidžia nepertraukiamai pašalinti skysčio perteklių nuo visų paviršių. Belaidis langų siurblys su itin ilga 100 minučių baterijos veikimo trukme reiškia, kad galėsite dirbti dar ilgiau. Be to, dėl ekrano, kuriame rodomos likusios akumuliatoriaus veikimo laiko minutės, galite tiksliai planuoti valymą. Langų siurblio siurbimo funkcija užtikrina itin veiksmingą valymą ir spindinčiai švarius langus - be dryžių ir nuosėdų. Be to, ergonomiškas akumuliatorinis langų valytuvas Kärcher WV 6 Bath Edition užtikrina ypač higienišką valymą, nes nėra tiesioginio kontakto su nešvariu vandeniu. Naudojant WV 6, mėlynos spalvos siurbimo briaunos ir drėgmę sugeriančios mikropluošto šluostės derinį, kondensatas ar kitos vandens dėmės neturi jokių šansų net ant vonios kambario paviršių.
Savybės ir privalumai
Patobulinta briaunos technologijaInovatyvi ilgoji briauna suteikia valymui lankstumo - idealus dirbant arti grindų.
Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikasItin ilgas, 100 minučių, akumuliatoriaus veikimo laikas užtikrina nenutrūkstamą valymą.
Nuimama briaunaSilikoninę briauną galima lengvai nuimti nuo siurbimo antgalio ir po kiekvieno naudojimo išvalyti.
Greitas ir higieniškas purvo talpos išpylimas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Itin tylus
- Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Ekranas, kuriame rodomas baterijos veikimo laikas
- Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius rodo likusias baterijos veikimo minutes. Lengviau planuoti valymo darbus.
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Tinkama visiems lygiems paviršiams, pavyzdžiui, plytelėms, veidrodžiams, dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|150
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|100
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|170
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 300
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,8
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|126 x 280 x 310
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: Greitojo įkrovimo kroviklis (1 vnt.)
- Mikropluošto šluostė
- Guminės juostelės, plati: 1 x
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Sienų plytelės
- Keraminės plytelės
- Veidrodžiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Stalas su stiklo paviršiumi
