Langų valytuvas WV 6 Plus D500

Dar didesnės naudojimo galimybės ir inovatyvi briaunų technologija: akumuliatorinis „WV 6 Plus D500“ langų valytuvas švariems langams be jokių dėmių, nešvarumų likučių ir dryžių.

„Kärcher“ vėl patobulino originalųjį langų valytuvą ir sukūrė dar lankstesnį modelį, pasižymintį novatoriška briaunų technologija ir ilgesniu akumuliatoriaus veikimo laiku – tai „WV 6 Plus D500“. Su naująja ilgesne siurbimo briauna pašalinsite skysčio perteklių nuo viso paviršiaus vos vienu akumuliatoriaus įkrovimu. Langų valytuvo akumuliatorius veikia itin ilgai – net 100 minučių, todėl dabar galite tęsti darbą dar ilgiau. Įrenginio ekrane nurodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas, tad valymo darbus galite suplanuoti ypač tiksliai. Kaip ir įprasta, išmanioji purškimo butelio ir mikropluošto šluostės kombinacija kartu su įrenginio siurbimo funkcija užtikrina itin efektyvų valymą ir švara spindinčius langus – be jokių dryžių ar skysčio likučių. Be to, su ergonomiškuoju „Kärcher“ langų valytuvu „WV 6 Plus D500“ langų valymas bus itin higieniškas, nes išvengsite tiesioginio sąlyčio su nešvariu vandeniu.

Savybės ir privalumai
Langų valytuvas WV 6 Plus D500: Patobulinta briaunos technologija
Patobulinta briaunos technologija
Inovatyvi ilgoji briauna suteikia valymui lankstumo - idealus dirbant arti grindų.
Langų valytuvas WV 6 Plus D500: Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikas
Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikas
Itin ilgas, 100 minučių, akumuliatoriaus veikimo laikas užtikrina nenutrūkstamą valymą.
Langų valytuvas WV 6 Plus D500: Nuimama briauna
Nuimama briauna
Silikoninę briauną galima lengvai nuimti nuo siurbimo antgalio ir po kiekvieno naudojimo išvalyti.
Greitas ir higieniškas purvo talpos išpylimas
  • Lengvai išvalykite WV 6 nešvaraus vandens konteinerį, neturėdami kontakto su nešvarumais.
Itin tylus
  • Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Ekranas, kuriame rodomas baterijos veikimo laikas
  • Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius rodo likusias baterijos veikimo minutes. Lengviau planuoti valymo darbus.
Originalas
  • Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Tris kartus greitesnis
  • Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
  • Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Tinka įvairiam panaudojimui
  • Tinkama visiems lygiems paviršiams, pavyzdžiui, plytelėms, veidrodžiams, dušo kabinoms.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm) 280
Nešvaraus vandens talpa (ml) 150
Akumuliatoriaus veikimo laikas (min) 100
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min) 170
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų baterija
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) approx. 300
Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 100 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Spalva Balta
Svoris (be priedų) (kg) 0,8
Svoris (su pakuote) (kg) 1,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 126 x 280 x 310

Komplektacija

  • Akumuliatoriaus įkroviklis: Greitojo įkrovimo kroviklis (1 vnt.)
  • Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
  • Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 500 ml

Įranga

  • Siurbimo antgalis
  • Keičiamas siurbimo antgalis
Langų valytuvas WV 6 Plus D500
Pritaikymo sritys
  • Lygūs paviršiai
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Veidrodžiai
  • Keraminės plytelės
  • Stalas su stiklo paviršiumi
  • Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 6 Plus D500 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.