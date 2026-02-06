Langų valytuvas WV 6 Plus D500
Dar didesnės naudojimo galimybės ir inovatyvi briaunų technologija: akumuliatorinis „WV 6 Plus D500“ langų valytuvas švariems langams be jokių dėmių, nešvarumų likučių ir dryžių.
„Kärcher“ vėl patobulino originalųjį langų valytuvą ir sukūrė dar lankstesnį modelį, pasižymintį novatoriška briaunų technologija ir ilgesniu akumuliatoriaus veikimo laiku – tai „WV 6 Plus D500“. Su naująja ilgesne siurbimo briauna pašalinsite skysčio perteklių nuo viso paviršiaus vos vienu akumuliatoriaus įkrovimu. Langų valytuvo akumuliatorius veikia itin ilgai – net 100 minučių, todėl dabar galite tęsti darbą dar ilgiau. Įrenginio ekrane nurodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas, tad valymo darbus galite suplanuoti ypač tiksliai. Kaip ir įprasta, išmanioji purškimo butelio ir mikropluošto šluostės kombinacija kartu su įrenginio siurbimo funkcija užtikrina itin efektyvų valymą ir švara spindinčius langus – be jokių dryžių ar skysčio likučių. Be to, su ergonomiškuoju „Kärcher“ langų valytuvu „WV 6 Plus D500“ langų valymas bus itin higieniškas, nes išvengsite tiesioginio sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Savybės ir privalumai
Patobulinta briaunos technologijaInovatyvi ilgoji briauna suteikia valymui lankstumo - idealus dirbant arti grindų.
Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikasItin ilgas, 100 minučių, akumuliatoriaus veikimo laikas užtikrina nenutrūkstamą valymą.
Nuimama briaunaSilikoninę briauną galima lengvai nuimti nuo siurbimo antgalio ir po kiekvieno naudojimo išvalyti.
Greitas ir higieniškas purvo talpos išpylimas
- Lengvai išvalykite WV 6 nešvaraus vandens konteinerį, neturėdami kontakto su nešvarumais.
Itin tylus
- Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Ekranas, kuriame rodomas baterijos veikimo laikas
- Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius rodo likusias baterijos veikimo minutes. Lengviau planuoti valymo darbus.
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Tinkama visiems lygiems paviršiams, pavyzdžiui, plytelėms, veidrodžiams, dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|150
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|100
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|170
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 300
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|126 x 280 x 310
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: Greitojo įkrovimo kroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 500 ml
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
