Langų valytuvas WV 6 Plus Multi Edition
Su naujoviška nubraukimo technologija ir trimis papildomomis skirtingų spalvų mentėmis: Akumuliatorinis WV 6 Plus Window Vac Multi Edition užtikrina langų paviršių be dryžių akimirksniu.
Akumuliatorinis WV 6 Plus Window Vac Multi Edition daro įspūdį naudotojams savo naujoviška efektyvia nubraukėjų technologija ir ilgu akumuliatoriaus veikimo laiku. Ilgesnė siurbimo mentė leidžia pašalinti skysčio perteklių nuo visų paviršių. Specialusis leidimas ne tik efektyviai valo, bet ir atrodo stilingai: jame yra trys papildomi skirtingų spalvų nubraukėjai, kuriuos galima pritvirtinti, suteikiant langų siurbliui individualumo. Be to, baterijomis maitinamas langų valytuvas turi ypač ilgą 100 minučių baterijos veikimo laiką, o tai reiškia, kad galite valyti dar ilgiau. Taip pat galite tiksliai suplanuoti valymo darbus dėl ekrano, kuris rodo likusias darbo laiko minutes. Komplekte esantis buteliuko su purškimo funkcija ir mikropluošto šluostės derinys kartu su Window Vac siurbimo funkcija garantuoja itin efektyvų rezultatą ir spindinčius švarius langus – be dryžių ar likučių. Be to, ergonomiška Kärcher baterija maitinama WV 6 Plus Window Vac Multi Edition užtikrina ypač higienišką langų valymą, nes nėra tiesioginio kontakto su nešvariu vandeniu.
Savybės ir privalumai
Patobulinta briaunos technologija
- Inovatyvi ilgoji briauna suteikia valymui lankstumo - idealus dirbant arti grindų.
Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikas
- Itin ilgas, 100 minučių, akumuliatoriaus veikimo laikas užtikrina nenutrūkstamą valymą.
Greitas ir higieniškas purvo talpos išpylimas
- Ištuštinti talpą greita ir paprasta, be sąlyčio su nešvariu vandeniu.
Patrauklus dizainas
- Vizualus akcentas: juodas įrenginio dizainas ir skirtingų spalvų valytuvo mentės.
Itin tylus
- Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Ekranas, kuriame rodomas baterijos veikimo laikas
- Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius rodo likusias baterijos veikimo minutes. Lengviau planuoti valymo darbus.
Nuimama briauna
- Silikoninę briauną galima lengvai nuimti nuo siurbimo antgalio ir po kiekvieno naudojimo išvalyti.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Tinkama visiems lygiems paviršiams, pavyzdžiui, plytelėms, veidrodžiams, dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|150
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|100
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|170
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 300
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Svoris su baterija (kg)
|0,8
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|126 x 280 x 310
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: Greitojo įkrovimo kroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Guminės juostelės, plati: 3 x
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
