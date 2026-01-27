Langų valytuvas WV 7 Signature Line
Belaidis langų valytuvas WV 7 Signature Line su inovatyvia siurbimo briauna, suteikia daugiau lankstumo. Su purkštuvu, dviem šluostėmis, plovikliu ir unikalia daiktų laikymo talpa.
Tik mūsų inovatyviausi, aukštos kokybės gaminiai yra pažymėti technologijų pradininko ir įmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašu. Naujasis WV 7 Signature Line: iš pirmo žvilgsnio atpažįstamas kaip geriausias prietaisas savo „Kärcher“ gaminių kategorijoje ir mūsų naujas langų valymo įrenginių etalonas. Jo elegantiškas ir supaprastintas dizainas užtikrina dar patogesnį ir lengvesnį valymą. Dėl unikalių funkcijų, tokių kaip programėlės pagalba pirmojo paleidimo metu, valymo patarimai ir daugelis kitų, taip pat dėl patobulintos valytuvo briaunos yra dar lengviau sugrąžinti WOW efektą langams ir visiems lygiems paviršiams.
Savybės ir privalumai
Signature Line linijos privalumaiĮmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašas žymi gaminį kaip geriausią Kärcher prietaisą savo kategorijoje. Kiti išskirtiniai privalumai - programėlių palaikymas ir pratęsta garantija.
Išskirtinė laikymo dėžėPatogiam surinkto langų valytuvo, įskaitant priedus, laikymui.
Patobulinta briaunos technologijaInovatyvi ilgoji briauna suteikia valymui lankstumo - idealus dirbant arti grindų.
Ekranas, kuriame rodomas baterijos veikimo laikas
- Itin ilgas, 100 minučių, akumuliatoriaus veikimo laikas užtikrina nenutrūkstamą valymą.
Ergonomiškas dizainas
- Kompaktiškas ir lengvas, su ergonomiška rankena, kad būtų maksimaliai patogu.
Nuimama briauna
- Silikoninę briauną galima lengvai nuimti nuo siurbimo antgalio ir po kiekvieno naudojimo išvalyti.
Greitas ir higieniškas purvo talpos išpylimas
- Higieniškas nešvaraus vandens talpos išėmimas ir išpylimas neturint sąlyčio su nešvarumais.
Tris kartus greitesnis
- Valymas su langų valytuvu yra net tris kartus greitesnis nei kitais įprastais langų valymo būdais.
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Tinka įvairiam panaudojimui
- Tinkama visiems lygiems paviršiams, pavyzdžiui, plytelėms, veidrodžiams, dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|170
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|150
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|100
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|170
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 300
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|126 x 280 x 310
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: Greitojo įkrovimo kroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Siauras siurbimo antgalis
- Mikropluošto šluostė lauko paviršiams: 1 x
- Purvo gremžtukas
Įranga
- Siurbimo antgalis
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
