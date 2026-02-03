Rankinis valiklis OC Handheld Compact
Universalus „OC Handheld Compact“ vidutinio slėgio plovimo įrenginys su ličio jonų akumuliatoriumi, sulankstoma rankena ir siurbimo žarna mobiliems valymo darbams, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra maitinimo ir vandens jungtys.
„OC Handheld Compact“ – tai kompaktiškas rankinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys, skirtas lanksčiam, mobiliam darbui. Dėl integruoto ličio jonų akumuliatoriaus ir 5 m siurbimo žarnos, skirtos išoriniams vandens šaltiniams, galite atlikti valymo darbus nepriklausomai nuo to, ar šalia yra elektros ar vandens jungtis – idealu tiek keliaujant, tiek valant namus. Lengva, novatoriška konstrukcija su ištraukiama rankena leidžia sutaupyti vietos ir lengvai transportuoti įrenginį. Naudojant 2 pakopų slėgio reguliavimą galima nustatyti nuo 6 iki 15 barų slėgį. Ši funkcija idealiai tinka norint išvalyti lengvai pažeidžiamus paviršius arba jeigu reikia prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką iki 30 minučių. LED indikatorius informuoja apie įjungtą režimą ir akumuliatoriaus veikimo laiką. „Multi Jet“ purškimo antgalis „keturi viename“ leidžia greitai pasirinkti vieną iš 4 purškimo srovių, o „Kärcher“ antgalių technologija užtikrina švelnų ir veiksmingą valymą. Valymo priemonę galima purkšti naudojant šiam tikslui skirtą purkštuką. Puikiai tinka greitam, nesudėtingam valymui, kai neturite laiko ir galimybės naudotis sudėtingesne įranga – stovyklaujant, pasivažinėjus dviračiais, po žygio pėsčiomis arba dirbant sode. Akumuliatorių galima įkrauti per USB-C jungtį. Nesuderinamas su sodo žarnų jungtimis.
Savybės ir privalumai
Mobilusis valymasSu komplekte tiekiama siurbimo žarna ir integruotu akumuliatoriumi galite lengvai atlikti valymo darbus kelyje – nepriklausomai nuo to, ar šalia yra vandens ir elektros jungčių (nesuderinamas su sodo žarnos jungtimi). Lankstus naudojimas, tinka daugeliui įvairių valymo darbų, pvz., dviračiams, sodo ir stovyklavimo įrangai, šunims ar atskiroms automobilių dalims plauti. Per USB C tipo įkrovimo lizdą įrenginį galima patogiai įkrauti net kelyje, pvz., automobilyje arba iš nešiojamo įkroviklio.
Slėgio reguliavimas su LED indikacijaPriklausomai nuo valymo užduoties, galite pasirinkti režimą „Max“ (15 bar) arba „eco!Mode“¹⁾ (apie 6 bar). Idealiai tinka jautriems paviršiams arba norint pratęsti akumuliatoriaus veikimo laiką iki 30 min. LED lemputė informuoja apie dabartinę akumuliatoriaus įkrovimo būseną.
Lengvas ir kompaktiškas dizainasTransportavimo ir sandėliavimo metu naudojama ypač mažai vietos, nes dėl novatoriškos įrenginio konstrukcijos po naudojimo jo rankeną galima sulankstyti. Dėl to „OC Handheld Compact“ pakuotė išsiskiria mažu dydžiu. Dėl lengvos konstrukcijos ir minimalistinio dizaino įrenginį lengva valdyti ir patogu laikyti rankoje netgi naudojant ilgą laiką.
Efektyvus ir švelnus vidutinis slėgis
- Dėl efektyvios „Kärcher“ antgalių technologijos ir „Multi Jet“ purškimo antgalio „keturi viename“ aukšto slėgio plovimo įrenginys valo švelniai ir padeda taupyti vandenį. Nešvarumai pašalinami ypač efektyviai.
- Idealus pasirinkimas norint apsaugoti lengvai pažeidžiamas dviračių dalis, pvz., guolius, tarpiklius ar stebules.
- Patikimas ir tikslus valymas net sunkiai pasiekiamose vietose.
Platus priedų asortimentas
- Vienas „Multi Jet“ purškimo antgalis purškia vandenį keturiomis skirtingomis srovėmis, kurias galima reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.
- Su siurbimo žarna galima naudoti vandenį iš išorinių vandens šaltinių, pavyzdžiui, kanistro, kibiro ar upelio. Didžiausia judėjimo laisvė dėl 5 m ilgio.
- Valymo priemonės purkštukas leidžia lengvai užpurkšti valymo priemonės ant didelio paviršiaus ploto, kad sunkiai pašalinamų nešvarumų valymas taptų dar efektyvesnis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Vandens slėgis (bar)
|max. 15
|Slėgio lygis
|Vidutinis slėgis
|Vandens srautas (l/h)
|150
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|7,2
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / 12 eco!efficiency režimas: / 30
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (h)
|3
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ „eco!Mode“ režimu vandens suvartojimas sumažėja vidutiniškai 24 proc., o energijos – vidutiniškai 54 proc., palyginti su maksimaliu nustatymu („Max“ režimu).
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A USB kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
- "4-in-1" daugiafunkcinis purkštuvas
- Siurbimo žarna
- Ploviklio buteliukas
Įranga
- Vandens siurbimas
- Integruotas vandens filtras
- Sulankstoma rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Gyvūnai / Šunys
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)
- Vežimėliai
- Šiukšliadėžės
- Motociklai ir motoroleriai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Žaliuzės ir (arba) roletai
Valymo priemonės
OC Handheld Compact atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.