Plaunantis siurblys SE 2 Spot
Kompaktiškas ir lengvai naudojamas „SE 2 Spot“ plaunantis siurblys – tai puikus pagalbininkas, kuris padės greitai ir tiksliai pašalinti dėmes ir nešvarumus nuo apmušalų ir tekstilės gaminių.
Patogus „SE 2 Spot“ plaunantis siurblys taps jums puikiu pagalbininku, kuris akimirksniu ir ypač tiksliai pašalins dėmes nuo apmušalų ir tekstilės gaminių. „SE 2 Spot“ šalina nešvarumus ir kvapus itin greitai – pavyzdžiui, veiksmingai ir lengvai atsikratysite maisto ir gėrimų dėmių. Dėl kompaktiškos konstrukcijos plaunantį siurblį ypač paprasta naudoti ir jis užima mažai vietos. Tai reiškia, kad greitai paruošite jį darbui, kai tik prireiks susidoroti su netikėtai atsiradusiu purvu. Dėl didelio veikimo spindulio, kurį užtikrina 4,5 m kabelis, lanksčiai išvalysite bet kurią patalpos vietą. Priedus galima praktiškai laikyti ant paties įrenginio, todėl visi priedai greitai pasiekiami ir visada paruošti naudoti. Komplekte yra apmušalų plovimo antgalis ir valymo priemonė.
Savybės ir privalumai
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas. Paprastas ir greitas valymas dėl efektyvaus purškimo ir ištraukimo valymo technologijos bei galingo, energiją taupančio variklio.
Specialiai sukurti priedai giluminiam tekstilės dangų valymuiApmušalų plovimo antgalis užtikrina greitą ir paprastą įsisenėjusių nešvarumų šalinimą. Integruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant.
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginysLankstus net siaurose arba sunkiai prieinamose vietose. Su praktiška rankena greitam ir patogiam prietaiso transportavimui. Sandėliavimas taupant erdvę
Praktiška priedų ir žarnų laikymo vieta
- Lengvai vos viena ranka transportuojamas – visus priedus ir žarną galima laikyti tiesiai ant įrenginio.
- Visi priedai visada yra prie įrenginio, todėl galite pasikliauti, kad jie bus šalia kai jums jų reikės.
Paprastas ir patogus valdymas
- Įjungti ir išjungti įrenginį paprasta.
- Intuityvus valdymas.
- Iš karto paruošta valyti.
2-jų talpų sistema
- Paprastas švaraus vandens talpos užpildymas.
- Patogus nešvaraus vandens talpos išėmimas ir ištuštinimas be sąlyčio su nešvarumais.
Itin lanksti 2-in-1 žarna
- Integruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant.
- Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau.
- Su pasukama jungtimi ant žarnos dar didesnei judėjimo laisvei.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|450
|Veikimo spindulys (m)
|6,3
|Švaraus vandens talpa (l)
|1,5
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|0,8
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|4,5
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|385 x 215 x 310
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.8 m
- Baldų apmušalų plovimo antgalis: 88 mm
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 100 ml
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Elektros laido saugojimas
- 2-jų talpų sistema
- Praktiškas žarnos ir priedų saugojimas
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Apmušalai
- Minkšti baldai
- Automobilių sėdynės
