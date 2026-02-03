Plaunantis siurblys SE 3 Compact
Galingas ir energiją taupantis plaunamasis siurblys tekstilinių dangų, pvz. baldų apmušalų, giluminiam valymui, pasižymintis kompaktiška konstrukcija ir patogia sistemos išsivalymo funkcija.
Gilus tekstilės pluoštų valymas ir kompaktiška konstrukcija: plaunamasis siurblys SE 3 Compact yra galingas ir energiją taupantis, skirtas tekstilinių baldų apmušalų valymui. Dėl itin kompaktiškos konstrukcijos prietaisą ne tik lengva valdyti, jį galima patogiai saugoti, taupant vietą, taip pat greitai paruošti kruopščiam ir patogiam valymui, net ir nenumatyto užteršimo atveju. Nešvarumai greitai ir efektyviai pašalinami nuo minkštų baldų, kilimėlių, čiužinių ar kitų tekstilinių dangų. Ilga ir lanksti siurbiamoji žarna su įmontuota ploviklio tiekimo žarnele užtikrina patogų naudojimą net ir sunkiai prieinamose vietose. Ilgas elektros laidas leidžia laisvai judėti patalpoje. Visi priedai visada yra po ranka, jiems numatyti praktiški laikikliai. Inovatyvi dviejų talpų plovimo sistema 2-in-1 užtikrina, kad nereikės liestis su nešvarumais. O baigus valymą, plaunamasis siurblys dar labiau nustebins savo higieniška sistemos išsivalymo funkcija, neleidžiančia susidaryti bakterijoms ir kvapams. Komplektacijoje yra baldų apmušalų plovimo antgalis, plyšių plovimo antgalis ir tekstilės ploviklis.
Savybės ir privalumai
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas. Paprastas ir greitas valymas dėl efektyvaus purškimo ir ištraukimo valymo technologijos bei galingo, energiją taupančio variklio.
Specialiai sukurti priedai giluminiam tekstilės dangų valymuiBaldų apmušalų plovimo antgalis gali būti naudojamas greitam ir patogiam įsisenėjusių nešvarumų valymui, o plyšių plovimo antgalis palengvina ypač sunkiai pasiekiamų vietų valymą. Integruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant. Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau.
Higieninė skalavimo funkcijaPo valymo įrenginys išvalomas naudojant skalavimo funkciją. Taip pašalinami nešvarumai ir išvengiama nemalonaus kvapo, atsirandančio dėl bakterijų kaupimosi. Leidžia iš karto saugoti švarų įrenginį.
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginys
- Lankstus net siaurose arba sunkiai prieinamose vietose.
- Su praktiška rankena greitam ir patogiam prietaiso transportavimui.
- Sandėliavimas taupant erdvę
2-jų talpų sistema
- Paprastas švaraus vandens talpos užpildymas.
- Patogus nešvaraus vandens talpos išėmimas ir ištuštinimas be sąlyčio su nešvarumais.
Itin lanksti 2-in-1 žarna
- Integruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant.
- Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau.
- Su pasukama jungtimi ant žarnos dar didesnei judėjimo laisvei.
Praktiška priedų ir žarnų laikymo vieta
- Lengvai vos viena ranka transportuojamas – visus priedus ir žarną galima laikyti tiesiai ant įrenginio.
- Visi priedai visada yra prie įrenginio, todėl galite pasikliauti, kad jie bus šalia kai jums jų reikės.
Smulkių priedų saugojimo vieta
- Praktiška laikinai laikyti valymo metu.
- Puikiai tinka kempinėms, šluostėms ir kitoms smulkioms dalims.
Paprastas ir patogus valdymas
- Įjungti ir išjungti įrenginį paprasta.
- Intuityvus valdymas.
- Iš karto paruošta valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|500
|Veikimo spindulys (m)
|5,8
|Švaraus vandens talpa (l)
|1,7
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|2,9
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|3,6
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|450 x 225 x 260
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Baldų apmušalų plovimo antgalis: 88 mm
- Plyšių plovimo antgalis
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 100 ml
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Elektros laido saugojimas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- 2-jų talpų sistema
- Praktiškas žarnos ir priedų saugojimas
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Sistemos išvalymo funkcija
Videos
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Apmušalai
- Automobilių sėdynės
Priedai
Valymo priemonės
SE 3 Compact atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.