Plaunantis siurblys SE 3 Compact Home Floor
Galingas ir energiją taupantis plaunamasis siurblys tekstilinių dangų, pvz. kilimų, giluminiam valymui, pasižymintis kompaktiška konstrukcija ir patogia sistemos išsivalymo funkcija.
Gilus tekstilės pluoštų valymas ir kompaktiška konstrukcija: plaunamasis siurblys SE 3 Compact Floor yra galingas ir energiją taupantis, skirtas kilimų, tekstilinių dangų, čiužinių ar baldų apmušalų valymui. Dėl itin kompaktiškos konstrukcijos prietaisą ne tik lengva valdyti, jį galima patogiai saugoti, taupant vietą, taip pat greitai paruošti kruopščiam ir patogiam valymui, net ir nenumatyto užteršimo atveju. Lanksti siurbiamoji žarna ir ilgas elektros laidas maksimaliam mobilumui net ir sunkiai prieinamose vietose. Naujos konstrukcijos 2-in-1 kilimų antgalis XXL kartu su prailginimo vamzdžiais užtikrina itin patogų kilimų plovimą. O XXL antgalį naudojant baldų apmušalų ar čiužinių plovimui, juos galima išvalyti vos ne 2 kartus greičiau negu su įprastu baldų plovimo antgaliu. Visi priedai visada yra po ranka, jiems numatyti praktiški laikikliai. Inovatyvi dviejų talpų plovimo sistema 2-in-1 užtikrina, kad nereikės liestis su nešvarumais. O baigus valymą, prietaisas dar labiau nustebins higieniška sistemos išsivalymo funkcija, neleidžiančia susidaryti bakterijoms ir kvapams. Komplektacijoje yra kilimų plovimo antgalis, baldų apmušalų plovimo antgalis, plyšių antgalis ir ploviklis.
Savybės ir privalumai
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas. Paprastas ir greitas valymas dėl efektyvaus purškimo ir ištraukimo valymo technologijos bei galingo, energiją taupančio variklio.
Specialiai sukurti priedai giluminiam tekstilės dangų valymuiNaujoviškas 2-in-1 kilimų plovimo antgalis XXL kartu su prailginimo vamzdžiais patogiam vidutinio dydžio kilimų valymui. XXL antgalį galima jungti ir tiesiai ant rankenos, kad greitai išvalyti baldų apmušalus. Baldų apmušalų plovimo antgalis gali būti naudojamas greitam ir patogiam įsisenėjusių nešvarumų valymui, o plyšių plovimo antgalis palengvina ypač sunkiai pasiekiamų vietų valymą. Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau.
Higieninė skalavimo funkcijaPo valymo įrenginys išvalomas naudojant skalavimo funkciją. Taip pašalinami nešvarumai ir išvengiama nemalonaus kvapo, atsirandančio dėl bakterijų kaupimosi. Leidžia iš karto saugoti švarų įrenginį.
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginys
- Lankstus net siaurose arba sunkiai prieinamose vietose.
- Su praktiška rankena greitam ir patogiam prietaiso transportavimui.
- Sandėliavimas taupant erdvę
2-jų talpų sistema
- Paprastas švaraus vandens talpos užpildymas.
- Patogus nešvaraus vandens talpos išėmimas ir ištuštinimas be sąlyčio su nešvarumais.
Itin lanksti 2-in-1 žarna
- Integruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant.
- Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau.
- Su pasukama jungtimi ant žarnos dar didesnei judėjimo laisvei.
Praktiška priedų ir žarnų laikymo vieta
- Lengvai vos viena ranka transportuojamas – visus priedus ir žarną galima laikyti tiesiai ant įrenginio.
- Visi priedai visada yra prie įrenginio, todėl galite pasikliauti, kad jie bus šalia kai jums jų reikės.
Smulkių priedų saugojimo vieta
- Praktiška laikinai laikyti valymo metu.
- Puikiai tinka kempinėms, šluostėms ir kitoms smulkioms dalims.
Paprastas ir patogus valdymas
- Įjungti ir išjungti įrenginį paprasta.
- Intuityvus valdymas.
- Iš karto paruošta valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|500
|Veikimo spindulys (m)
|6
|Švaraus vandens talpa (l)
|1,7
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|2,9
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|3,6
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|450 x 225 x 260
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Siurbimo vamzdžiai: 2 Piece(s), 0.5 m, Plastikas
- 2-in-1 išpurškimo siurbimo antgalis XXL
- Baldų apmušalų plovimo antgalis: 88 mm
- Plyšių plovimo antgalis
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 100 ml
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Elektros laido saugojimas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- 2-jų talpų sistema
- Praktiškas žarnos ir priedų saugojimas
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Sistemos išvalymo funkcija
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Apmušalai
- Automobilių sėdynės
Priedai
Valymo priemonės
SE 3 Compact Home Floor atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.