Plaunantis siurblys SE 3 Compact Home Shoe N1
Plaunantis siurblys, pasižymintis galingumu ir energijos taupymu, efektyviai valo tekstilinius paviršius, pavyzdžiui, kilimus, yra kompaktiškas, o jo sistemos valymo funkcija padeda išlaikyti prietaisą švarų.
„SE 3 Compact Home Shoe N1“ plaunantis siurblys – tai galingas ir energiją taupantis sprendimas, užtikrinantis gilų tekstilinių paviršių valymą. Dėl kompaktiško dizaino šį prietaisą patogu laikyti, o prireikus – greitai paruošti naudojimui. Jis efektyviai pašalina nešvarumus nuo minkštų baldų ir kilimų. Lanksti siurbimo žarna suteikia judėjimo laisvę. Pridedamas „Shoe!Cleaner“ antgalis leidžia greitai ir švariai išvalyti sportinę avalynę bei laisvalaikio batus, o automatinis vandens išsiurbimas pagreitina batų džiūvimą. Patogūs prietaiso laikymo skyriai leidžia visus priedus laikyti po ranka. „2-in-1“ bakelio sistema apsaugo nuo kontakto su nešvarumais. Be to, siurblys turi higienišką sistemos valymo funkciją, kuri apsaugo nuo bakterijų ir kvapų susidarymo. Komplekte yra „Shoe!Cleaner“ antgalis, purškiamasis ištraukimo plyšių antgalis ir natūrali plovimo priemonė RM 519N.
Savybės ir privalumai
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas. Paprastas ir greitas valymas dėl efektyvaus purškimo ir ištraukimo valymo technologijos bei galingo, energiją taupančio variklio.
Inovatyvus batų valiklis, skirtas optimaliam batų valymuiValymas be lašų, nes valymo proceso metu vanduo automatiškai išsiurbiamas. Greitas batų džiūvimas dėl mažo likusio drėgnumo. Sistemos išsivalymo funkcija neleidžia priedams užsiteršti valymo metu. Rankos lieka švarios, o priedus galima sudėti saugojimui iškart po naudojimo.
Higieninė skalavimo funkcijaPo valymo įrenginys išvalomas naudojant skalavimo funkciją. Taip pašalinami nešvarumai ir išvengiama nemalonaus kvapo, atsirandančio dėl bakterijų kaupimosi. Leidžia iš karto saugoti švarų įrenginį.
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginys
- Lankstus net siaurose arba sunkiai prieinamose vietose.
- Su praktiška rankena greitam ir patogiam prietaiso transportavimui.
- Sandėliavimas taupant erdvę
2-jų talpų sistema
- Paprastas švaraus vandens talpos užpildymas.
- Patogus nešvaraus vandens talpos išėmimas ir ištuštinimas be sąlyčio su nešvarumais.
Itin lanksti 2-in-1 žarna
- Integruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant.
- Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau.
- Su pasukama jungtimi ant žarnos dar didesnei judėjimo laisvei.
Praktiška priedų ir žarnų laikymo vieta
- Lengvai vos viena ranka transportuojamas – visus priedus ir žarną galima laikyti tiesiai ant įrenginio.
- Visi priedai visada yra prie įrenginio, todėl galite pasikliauti, kad jie bus šalia kai jums jų reikės.
Smulkių priedų saugojimo vieta
- Praktiška laikinai laikyti valymo metu.
- Puikiai tinka kempinėms, šluostėms ir kitoms smulkioms dalims.
Paprastas ir patogus valdymas
- Įjungti ir išjungti įrenginį paprasta.
- Intuityvus valdymas.
- Iš karto paruošta valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|500
|Veikimo spindulys (m)
|5,8
|Švaraus vandens talpa (l)
|1,7
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|2,9
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|3,6
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|450 x 225 x 260
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Baldų apmušalų plovimo antgalis: 88 mm
- Plyšių plovimo antgalis
- Batų priežiūrai
- Valymo priemonė: Natūralus kilimų ir apmušalų valiklis RM 519N, 1 l
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Elektros laido saugojimas
- 2-jų talpų sistema
- Praktiškas žarnos ir priedų saugojimas
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Sistemos išvalymo funkcija
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Apmušalai
- Automobilių sėdynės
- Avalynė / specializuoti batai
Priedai
Valymo priemonės
SE 3 Compact Home Shoe N1 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.