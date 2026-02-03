Plaunantis siurblys SE 4
Plaunamasis siurblys SE 4 su purškimo-ištraukimo funkcija kruopščiai išvalo giliausius tekstilinių paviršių sluoksnius. Tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms, taip pat auginantiems gyvūnus.
Giluminis valymas, ergonomiškas dizainas ir daugiafunkciškumas: SE 4 plaunamasis dulkių siurblys su skysčio bei nešvarumų ištraukimo funkcija užtikrina higienišką giluminį tekstilinių paviršių valymą. Išbandyta Kärcher purškimo-ištraukimo technologija užtikrina geriausius valymo rezultatus: švarus vanduo ir Kärcher kilimų valiklis RM 519 įpurškiami į gilius tekstilės sluoksnius, o paskui susiurbiami kartu su ištirpusiais nešvarumais - idealiai tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namuose, kuriuose yra gyvūnų augintinių. Tai daugiafunkcis 3-in-1 įrenginys, kurį taip pat galima naudoti kaip įprastą drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį su dulkių talpinimo maišeliais. Didelė permatoma 4 l švaraus vandens talpa yra atspari smūgiams, ją galima lengvai nuimti papildant ar ištuštinant. Susiurbtas nešvarus vanduo surenkamas tiesiai į siurblio pagrindinį konteinerį. Nešimo rankena 3-in-1 skirta patogiam konteinerio transportavimui, atidarymui, uždarymui ir ištuštinimui. Komplektuojamus priedus galima tvarkingai saugoti ant įrenginio laikiklių. Po naudojimo įrenginį lengva išvalyti, taip užtikrinant jo ilgą tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Paprastas ir greitas valymas su efektyvia purškimo ir ištraukimo technologija. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas.
Nuimama švaraus vandens talpaŠvaraus vandens talpą lengva pripildyti ir ištuštinti, nereikia atidaryti siurblio. Atsparus smūgiams ir permatomas konteineris užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Švaraus vandens talpa lengvai įstatoma į įrenginį.
Itin lanksti 2-in-1 žarnaIntegruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant. Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau. Rankena su užrakto funkcija nuolatiniam purškimui valant didelio ploto tekstilinius paviršius.
Daugiafunkcis 3-in-1 įrenginys
- Universalus panaudojimas – tekstilės paviršių valymas purškimo ir ištraukimo būdu arba drėgnas ir sausas kilimų ir kietų grindų siurbimas naudojant atitinkamus priedus.
Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Sukurta taip, kad būtų patogu pernešti, atidaryti, uždaryti ir ištuštinti talpą.
Ergonomiški priedai purškimo ir ištraukimo funkcijai, šlapiam ir sausam valymui
- Lengvas priedų tvirtinimas ir nuėmimas vos vienu paspaudimu.
- Ergonomiškas purškimo-ištraukimo antgalis, pritaikytas didelio ploto kiliminėms dangoms, suteikia daugiau patogumo.
- Universaliai pritaikomas priedams, skirtiems sausam ir drėgnam valymui, pvz., grindų antgalis kietoms grindims ir kilimams, taip pat suderinamas su kitais priedais, skirtais sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.
Praktiškas priedų saugojimas
- Priedus ir purškimo-ištraukimo žarną galima tvarkingai saugoti ant įrenginio korpuso. Taip viskas išlieka tvarkinga ir visada po ranka, kai reikia.
- Įrenginys turi patogią lentynėlę, kurioje galima laikyti kempinėles, šluostes ir kitus smulkius daiktus, kuriuos lengva pasiekti valymo metu.
- Praktiškas laikiklis, kad būtų patogu laikyti elektros laidą.
Tvirtas prietaiso korpusas ir smūgiams atspari švaraus vandens talpa
- Patvarus dizainas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Darbinis plotis (mm)
|227
|Veikimo spindulys (m)
|8
|Švaraus vandens talpa (l)
|4
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|4
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|6
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 385 x 535
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
¹⁾ Galioja išskirtinai taikant purškimo ir siurbimo būdą.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbimo vamzdžiai: 2 Piece(s), 0.5 m, Plastikas
- Kilimų plovimo antgalis su įdėklu kietoms dangoms: 227 mm
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Įdėklai skirti valyti kietas grindis ir kilimus
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Poroloninis filtras
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 100 ml
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s)
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Bamperis
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vieta mažų detalių saugojimui
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Minkšti baldai
- Kilimai
- Automobilių sėdynės
- Buitinė tekstilė, pavyzdžiui, užuolaidos arba pagalvių užvalkalai
- Čiužiniai
Priedai
Valymo priemonės
SE 4 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.