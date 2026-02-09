Plaunantis siurblys SE 4 N1
KARCHER The SE 4 N1 plaunantis siurblys skirtas kruopščiam tekstilės valymui iki pat pluošto. Tai puikus sprendimas šeimoms, alergiškiems žmonėms bei namų ūkiams su augintiniais.
KARCHER SE 4 N1 plaunantis siurblys sujungia patogumą, universalumą ir nepriekaištingą švarą, todėl yra puikus pasirinkimas šeimoms, alergiškiems žmonėms ir augintinių šeimininkams. SE 4 N1 yra daugiafunkcis įrenginys, atliekantis net 3 funkcijas vienu metu: giliai valo tekstilę ir veikia kaip sauso bei drėgno valymo siurblys. Ergonomiškas dizainas su patogia 3-in-1 rankena ir lengvai išimama 4 litrų talpa leidžia naudotis prietaisu be jokio vargo. O po naudojimo jį išvalyti – itin paprasta.
Savybės ir privalumai
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Paprastas ir greitas valymas su efektyvia purškimo ir ištraukimo technologija. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas.
Nuimama švaraus vandens talpaŠvaraus vandens talpą lengva pripildyti ir ištuštinti, nereikia atidaryti siurblio. Atsparus smūgiams ir permatomas konteineris užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Švaraus vandens talpa lengvai įstatoma į įrenginį.
Itin lanksti 2-in-1 žarnaIntegruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant. Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau. Rankena su užrakto funkcija nuolatiniam purškimui valant didelio ploto tekstilinius paviršius.
Daugiafunkcis 3-in-1 įrenginys
- Universalus panaudojimas – tekstilės paviršių valymas purškimo ir ištraukimo būdu arba drėgnas ir sausas kilimų ir kietų grindų siurbimas naudojant atitinkamus priedus.
Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Sukurta taip, kad būtų patogu pernešti, atidaryti, uždaryti ir ištuštinti talpą.
Ergonomiški priedai purškimo ir ištraukimo funkcijai, šlapiam ir sausam valymui
- Lengvas priedų tvirtinimas ir nuėmimas vos vienu paspaudimu.
- Ergonomiškas purškimo-ištraukimo antgalis, pritaikytas didelio ploto kiliminėms dangoms, suteikia daugiau patogumo.
- Universaliai pritaikomas priedams, skirtiems sausam ir drėgnam valymui, pvz., grindų antgalis kietoms grindims ir kilimams, taip pat suderinamas su kitais priedais, skirtais sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.
Praktiškas priedų saugojimas
- Priedus ir purškimo-ištraukimo žarną galima tvarkingai saugoti ant įrenginio korpuso. Taip viskas išlieka tvarkinga ir visada po ranka, kai reikia.
- Įrenginys turi patogią lentynėlę, kurioje galima laikyti kempinėles, šluostes ir kitus smulkius daiktus, kuriuos lengva pasiekti valymo metu.
- Praktiškas laikiklis, kad būtų patogu laikyti elektros laidą.
Į komplektaciją įtrauktas natūralus ir efektyvus ploviklis.
- Valo net įsisenėjusius nešvarumus, tokius kaip purvas, dulkės, išsiliejęs maistas ir gėrimų dėmės.
- Gali būti naudojamas koncentruotai, kaip dėmių valiklis.
- Pašalina nemalonius kvapus, palikdamas gaivų skalbinių aromatą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Darbinis plotis (mm)
|227
|Veikimo spindulys (m)
|8
|Švaraus vandens talpa (l)
|4
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|4
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|6
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 385 x 535
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
¹⁾ Galioja išskirtinai taikant purškimo ir siurbimo būdą.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbimo vamzdžiai: 2 Piece(s), 0.5 m, Plastikas
- Kilimų plovimo antgalis su įdėklu kietoms dangoms: 227 mm
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Įdėklai skirti valyti kietas grindis ir kilimus
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Poroloninis filtras
- Valymo priemonė: Natūralus kilimų ir apmušalų valiklis RM 519N, 1 l
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s)
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Bamperis
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vieta mažų detalių saugojimui
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Minkšti baldai
- Kilimai
- Automobilių sėdynės
- Buitinė tekstilė, pavyzdžiui, užuolaidos arba pagalvių užvalkalai
- Čiužiniai
Priedai
Valymo priemonės
SE 4 N1 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.