Plaunantis siurblys SE 5 Car
Plaunamasis siurblys SE 5 Car su purškimo-ištraukimo funkcija kruopščiai išvalo baldų, čiužinių ar automobilio sėdynių apmušalus. Tinka alergiškiems žmonėms taip pat auginantiems gyvūnus.
Giluminis valymas, ergonomiškas dizainas ir daugiafunkciškumas: SE 5 Car plaunamasis dulkių siurblys su skysčio bei nešvarumų ištraukimo funkcija užtikrina higienišką giluminį tekstilinių baldų paviršių, tokių kaip minkštų baldų apmušalų, kilimėlių, čiužinių, sienų apmušalų ir automobilių sėdynių, valymą. Išbandyta Kärcher purškimo-ištraukimo technologija užtikrina geriausius valymo rezultatus: švarus vanduo ir Kärcher kilimų valiklis RM 519 įpurškiami į gilius baldų tekstilės sluoksnius, o paskui susiurbiami kartu su nešvarumais – idealiai tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namuose, kuriuose yra augintinių. Kitos įrenginio savybės: 2 talpų sistema su išimama švaraus ir nešvaraus vandens talpa, ergonomiška nešimo rankena, patogiam transportavimui ir praktiškas priedų laikymas ant įrenginio. Po naudojimo įrenginį lengva išvalyti, taip užtikrinant jo ilgą tarnavimo laiką. Kilimų ir kiliminių grindų dangų plovimo antgaliai į komplektaciją neįeina - užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Efektyvi purškimo-ištraukimo technologija greitam ir nesudėtingam valymui. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas.
Paprasta naudoti 2 talpų sistemaDvi atskiros talpos švariam ir nešvariam vandeniui ir nešiojimo rankena. Patogus nešvaraus vandens talpos išėmimas ir ištuštinimas be sąlyčio su nešvarumais.
Itin lanksti 2-in-1 žarnaIntegruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant. Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau. Rankena su užrakto funkcija nuolatiniam purškimui valant didelio ploto tekstilinius paviršius.
Daugiafunkcis 3-in-1 įrenginys
- Universalus panaudojimas – tekstilės paviršių valymas purškimo ir ištraukimo būdu arba drėgnas ir sausas kilimų ir kietų grindų siurbimas naudojant atitinkamus priedus.
Ergonomiški priedai purškimo ir ištraukimo funkcijai, šlapiam ir sausam valymui
- Lengvas priedų tvirtinimas ir nuėmimas vos vienu paspaudimu.
- Ergonomiškas purškimo-ištraukimo antgalis, pritaikytas didelio ploto kiliminėms dangoms, suteikia daugiau patogumo.
- Universalus, nes galima naudoti su įvairiais priedais šlapiam ir sausam siurbimui, pvz., su grindų antgaliu sausam valymui, taip pat suderinamas su kitais šlapio ir sauso valymo dulkių siurblių priedais.
Praktiškas priedų saugojimas
- Priedus ir purškimo bei ištraukimo žarną galima saugoti ant įrenginio, kad visi komponentai būtų tvarkingi ir visada pasiekiami tada, kai reikia.
Valymas be vargo naudojant plokščią gofruotą filtrą
- Nepertraukiamo drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, nereikia nutraukti valymo, kad pakeisti filtrą.
- Kruopštus siurbimas ir puikus dulkių surinkimas.
- Atskiras filtro dangtelis patogiam ir greitam filtro išėmimui be jokio sąlyčio su purvu.
Patrauklus dizainas su dideliais mygtukais ir praktišku pasukamu užraktu.
- Paprastam naudojimui.
Ergonomiška transportavimo rankena
- Plaunamąjį siurblį ypač paprasta transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Darbinis plotis (mm)
|88
|Švaraus vandens talpa (l)
|4
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|4
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|6
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|424 x 320 x 466
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Baldų apmušalų plovimo antgalis: 88 mm
- Plyšių plovimo antgalis
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: Standartinis
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 100 ml
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s)
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Praktiškas žarnos ir priedų saugojimas
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Minkšti baldai
- Kilimai
- Automobilių sėdynės
- Buitinė tekstilė, pavyzdžiui, užuolaidos arba pagalvių užvalkalai
- Čiužiniai
Priedai
Valymo priemonės
SE 5 Car atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.