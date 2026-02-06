Plaunantis siurblys SE 5 Upholstery
Su SE 5 plaunančiu siurbliu bus lengva kruopščiai išvalyti tekstilinius paviršius, pavyzdžiui, kilimus ar baldų apmušalus, užtikrinant jų higieną iki giliausių sluoksnių. Idealiai tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namams, kuriuose yra augintinių.
Giluminis valymas, derantis su ergonomišku dizainu ir daugiafunkciškumu: SE 5 plaunantis siurblys, kurį dėl patrauklios konstrukcijos galima tempti paskui save, užtikrina daugumos tekstilinių paviršių, pvz., kiliminės dangos, apmušalų ir minkštų baldų, laisvai tiesiamų kilimėlių, kiliminių laiptų, čiužinių, sienų gobelenų ir automobilių sėdynių, higienišką valymą. Su išbandyta „Kärcher“ purškimo ir ištraukimo technologija gausite geriausius valymo rezultatus: švarus vanduo iš čiaupo su „Kärcher“ kilimų valikliu RM 519 giliai įpurškiamas į tekstilės pluoštą veikiant slėgiu, o tada siurbiamas atgal kartu su atskirtu purvu – idealiai tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namams, kuriuose yra augintinių. SE 5 yra daugiafunkcis „trys viename“ gaminys, kuriam numatyta daugybė priedų, todėl jį taip pat galima naudoti kaip visavertį drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį. Kitos įrenginio savybės: 2 talpyklų sistema su nuimama švaraus ir nešvaraus vandens talpykla, ergonomiška nešiojimo rankena patogiam gabenimui ir praktiškas priedų laikymas ant įrenginio korpuso. Po naudojimo įrenginį lengva išvalyti, taip užtikrinant ilgą tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Efektyvi purškimo-ištraukimo technologija greitam ir nesudėtingam valymui. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas.
Paprasta naudoti 2 talpų sistemaDvi atskiros talpos švariam ir nešvariam vandeniui ir nešiojimo rankena. Patogus nešvaraus vandens talpos išėmimas ir ištuštinimas be sąlyčio su nešvarumais.
Itin lanksti 2-in-1 žarnaIntegruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant. Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau. Rankena su užrakto funkcija nuolatiniam purškimui valant didelio ploto tekstilinius paviršius.
Daugiafunkcis 3-in-1 įrenginys
- Universalus panaudojimas – tekstilės paviršių valymas purškimo ir ištraukimo būdu arba drėgnas ir sausas kilimų ir kietų grindų siurbimas naudojant atitinkamus priedus.
Ergonomiški priedai purškimo ir ištraukimo funkcijai, šlapiam ir sausam valymui
- Lengvas priedų tvirtinimas ir nuėmimas vos vienu paspaudimu.
- Ergonomiškas purškimo-ištraukimo antgalis, pritaikytas didelio ploto kiliminėms dangoms, suteikia daugiau patogumo.
- Universalus, nes galima naudoti su įvairiais priedais šlapiam ir sausam siurbimui, pvz., su grindų antgaliu sausam valymui, taip pat suderinamas su kitais šlapio ir sauso valymo dulkių siurblių priedais.
Praktiškas priedų saugojimas
- Priedus ir purškimo bei ištraukimo žarną galima saugoti ant įrenginio, kad visi komponentai būtų tvarkingi ir visada pasiekiami tada, kai reikia.
Valymas be vargo naudojant plokščią gofruotą filtrą
- Nepertraukiamo drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, nereikia nutraukti valymo, kad pakeisti filtrą.
- Kruopštus siurbimas ir puikus dulkių surinkimas.
- Atskiras filtro dangtelis patogiam ir greitam filtro išėmimui be jokio sąlyčio su purvu.
Patrauklus dizainas su dideliais mygtukais ir praktišku pasukamu užraktu.
- Paprastam naudojimui.
Ergonomiška transportavimo rankena
- Plaunamąjį siurblį ypač paprasta transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Darbinis plotis (mm)
|227
|Švaraus vandens talpa (l)
|4
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|4
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|6
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|424 x 320 x 466
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbimo vamzdžiai: 2 Piece(s), 0.5 m, Plastikas
- Kilimų plovimo antgalis su įdėklu kietoms dangoms: 227 mm
- Baldų apmušalų plovimo antgalis: 88 mm
- Plyšių antgalis
- Sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Baldų apmušalų antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: Standartinis
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 100 ml
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s)
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Praktiškas žarnos ir priedų saugojimas
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Minkšti baldai
- Kilimai
- Automobilių sėdynės
- Buitinė tekstilė, pavyzdžiui, užuolaidos arba pagalvių užvalkalai
- Čiužiniai
