Plaunantis siurblys SE 6 Signature Line
Plaunantis siurblys SE 6 Signature Line kruopščiai valo tekstilinius paviršius, užtikrindamas jų higieną iki giliausių sluoksnių. Idealiai tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namams, kuriuose yra augintinių.
Tik mūsų pažangiausi ir galingiausi gaminiai yra pažymėti technologijų novatoriaus ir bendrovės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašu. Tačiau SE 6 Signature Line plaunantys siurbliai išsiskiria ne tik šiuo ypatingu dizaino elementu – jie taip pat užtikrina įspūdingus valymo rezultatus ir stebina ypač plačiu priedų asortimentu. Šis siurblys, kurį dėl patrauklios konstrukcijos galima tempti paskui save, higieniškai išvalys įvairiausius tekstilės gaminius. Su išbandyta purškimo ir ištraukimo technologija užtikrinsite geriausius valymo rezultatus: švarus vanduo iš čiaupo su Kärcher kilimų valikliu RM 519 giliai įpurškiamas į tekstilės pluoštą veikiant slėgiu, o tada siurbiamas atgal kartu su atskirtu purvu – idealiai tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namams, kuriuose yra augintinių. SE 6 Signature Line yra daugiafunkcis „trys viename“ gaminys, kurį kartu su priedais taip pat galima naudoti kaip visavertį drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį. Kitos įrenginio savybės: 2 talpyklų sistema su nuimama švaraus ir nešvaraus vandens talpykla, ergonomiška nešiojimo rankena patogiam gabenimui ir praktiškas priedų laikymas ant įrenginio korpuso. Po naudojimo įrenginį lengva išvalyti, taip užtikrinant ilgą tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Signature Line linijos privalumaiĮmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašas žymi gaminį kaip geriausią Kärcher prietaisą savo kategorijoje. Kiti išskirtiniai privalumai - programėlių palaikymas ir pratęsta garantija. Prie vamzdžių galima pritvirtinti išskirtinę ergonomišką pagalbinę rankeną, kad būtų lengviau valyti kilimines dangas.
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Paprastas ir greitas valymas su efektyvia purškimo ir ištraukimo technologija. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas.
Paprasta naudoti 2 talpų sistemaDvi atskiros talpos švariam ir nešvariam vandeniui ir nešiojimo rankena. Patogus nešvaraus vandens talpos išėmimas ir ištuštinimas be sąlyčio su nešvarumais.
Itin lanksti 2-in-1 žarna
- Integruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant.
- Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau.
- Rankena su užrakto funkcija nuolatiniam purškimui valant didelio ploto tekstilinius paviršius.
Daugiafunkcis 3-in-1 įrenginys
- Universalus panaudojimas – tekstilės paviršių valymas purškimo ir ištraukimo būdu arba drėgnas ir sausas kilimų ir kietų grindų siurbimas naudojant atitinkamus priedus.
Ergonomiška pagalbinė rankena
- Išskirtinė pagalbinė rankena leidžia patogiai ir lengvai valyti didelio ploto tekstilinius paviršius naudojant purškimo ir ištraukimo technologiją.
- Reguliuojamas aukštis: rankenos padėtį galima reguliuoti individualiai pagal naudotojo ūgį.
- Patogus valdymas dviem rankomis.
Ergonomiški priedai purškimo ir ištraukimo funkcijai, šlapiam ir sausam valymui
- Lengvas priedų tvirtinimas ir nuėmimas vos vienu paspaudimu.
- Patogu naudoti dėl ergonomiško grindų antgalio su purškimo ir ištraukimo funkcija, skirto didelio ploto kiliminėms dangoms ir naudojamo kartu su pagalbine rankena. Taip pat galima naudoti su apmušalų ir plyšių purškimo ir ištraukimo antgaliu minkštiems baldams.
- Universalus, nes galima naudoti su įvairiais priedais šlapiam ir sausam siurbimui, pvz., su grindų antgaliu sausam valymui, taip pat suderinamas su kitais šlapio ir sauso valymo dulkių siurblių priedais.
Praktiškas priedų saugojimas
- Priedus ir purškimo bei ištraukimo žarną galima saugoti ant įrenginio, kad visi komponentai būtų tvarkingi ir visada pasiekiami tada, kai reikia.
Valymas be vargo naudojant plokščią gofruotą filtrą
- Nepertraukiamo drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, nereikia nutraukti valymo, kad pakeisti filtrą.
- Kruopštus siurbimas ir puikus dulkių surinkimas.
- Atskiras filtro dangtelis patogiam ir greitam filtro išėmimui be jokio sąlyčio su purvu.
Patrauklus dizainas: dideli mygtukai, patogūs pasukami užraktai ir ergonomiškos formos nešiojimo rankena
- Paprastam naudojimui.
- Plaunamąjį siurblį ypač paprasta transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Darbinis plotis (mm)
|227
|Švaraus vandens talpa (l)
|4
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|4
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|6
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|424 x 320 x 466
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbimo vamzdžiai: 2 Piece(s), 0.5 m, Plastikas
- Kilimų plovimo antgalis su įdėklu kietoms dangoms: 227 mm
- Baldų apmušalų plovimo antgalis: 88 mm
- Plyšių plovimo antgalis
- Plyšių antgalis
- Sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Baldų apmušalų antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: Standartinis
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 1 l
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s)
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Atraminė rankena
- 2-jų talpų sistema
- Praktiškas žarnos ir priedų saugojimas
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Minkšti baldai
- Kilimai
- Automobilių sėdynės
- Buitinė tekstilė, pavyzdžiui, užuolaidos arba pagalvių užvalkalai
- Čiužiniai
Priedai
Valymo priemonės
SE 6 Signature Line atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.