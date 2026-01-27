Robotas siurblys RCV 5 Comfort
RCV 5 Comfort kliūtis aplenkia pasitelkdamas LiDAR navigaciją, dirbtinį intelektą ir dvigubo lazerio sistemą. Valdomas per programėlę, jis siurbia dulkes, taip pat drėkina kietas grindis.
RCV 5 Comfort dirbtinis intelektas dera su dvigubo lazerio sistema ir video kamera, todėl siurblys nesunkiai aptinka kliūtis, tokias kaip kabeliai ar batai, ir saugiai jas apvažiuoja. Paleidus robotą, jis siurbia visiškai savarankiškai: sausi nešvarumai patikimai surenkami besisukančiu pagrindiniu šepečiu, šoniniais šepečiais bei galinga turbina ir keliauja į dulkių talpyklą. Ultragarso jutiklis aptinka kilimus ir įjungia galingą Auto Boost siurbimo režimą. Be to, RCV 5 gali ne tik siurbti, bet ir valyti grindis drėgnuoju būdu. Įjungus grindų plovimo režimą, robotas automatiškai aplenkia kilimus. Naudodamas LiDAR navigaciją, RCV 5 sukuria patalpos žemėlapį, kurį galima pakoreguoti programėlėje. Galima nustatyti zonas, kurias visada reikia tik siurbti arba tik valyti drėgnai. Robotas gali būti paleidžiamas programėle pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį arba mygtuko paspaudimu. Valymo eigą galima sekti programėlėje. Iškilus nesklandumams, RCV 5 apie tai praneša balso žinute. Užbaigęs darbus arba valymo pertraukų metu, įrenginys automatiškai grįžta į išmaniąją stotelę, kurioje automatiškai ištuština dulkių talpyklą ir įkrauna akumuliatorių.talpyklą ir įkrauna akumuliatorių.
Savybės ir privalumai
Drėgnas valymasKad valymo rezultatai būtų dar geresni, RCV 5 gali valyti grindis drėgna mikropluošto šluoste. Švaraus vandens talpa užpildoma plovikliu ir robotas pasirengęs darbui. RCV 5 gali būti naudojamas tik sausam valymui, tik šlapiam valymui arba galima derinti abi funkcijas kombinuotu režimu.
Tiksli navigacija dirbtinio intelekto dėkaNaudodamas greitą ir patikimą LiDAR navigaciją, robotas tiksliai skenuoja patalpas ir sudaro žemėlapius, taip užtikrindamas tinkamą orientaciją ir kokybišką valymą net tamsoje. Roboto dvigubo lazerio jutiklis ir video kamera leidžia atpažinti net mažus ar plokščius objektus, kurie yra per maži LiDAR sistemai (pvz. batus, kojines ar elektros kabelius). Jei dvigubo lazerio ir video kameros sistema aptinka kliūtis, ji įtraukia jas į žemėlapį. Robotas jas apvažiuoja, kad neužstrigtų ar nepadarytų žalos.
Automatinis dulkių ištuštinimasDėl reguliaraus automatinio dulkių talpyklos ištuštinimo RCV 5 roboto siurblio autonominio valymo laikas tampa žymiai ilgesnis. RCV 5 dulkių talpyklos nereikia tuštinti rankiniu būdu, todėl prie dulkių ir nešvarumų net neprisiliečiama. RCV 5 dulkių talpykla reguliariai ištuštinama, todėl visada užtikrinama didelė prietaiso siurbimo galia.
Kilimų aptikimas ir Auto Boost funkcija
- RCV 5 ultragarsiniu jutikliu automatiškai aptinka kilimines dangas ir pažymi jas žemėlapyje.
- Jei įjungta drėgno valymo funkcija, robotas aptikęs kilimus juos apvažiuoja.
- Auto boost funkcija padidina kilimų siurbiamąją galią, kad valymo rezultatai būtų dar geresni
Valymo parametrų nustatymas
- Įvairių valymo parametrų nustatymas naudojant programėlę, atskiroms zonoms ar patalpoms (pvz., siurbimo galingumas arba drėkinimo laipsnis, valymų skaičius toje zonoje).
Patogus programėlės valdymas WLAN pagalba
- Daug nustatymų galima individualiai paisrinkti pagal poreikius naudojant mobilią programėlę.
- Nuo vietos nepriklausomas RCV 5 roboto valdymas ir nustatymų keitimas programėlėje. Net tada kai nesate namuose.
- Informacijos apie įrenginio būseną ir valymo eigos rodymas per programėlėje.
Tikslus žemėlapio sudarymas pagal poreikius
- Programėlė gali talpinti skirtingus žemėlapius pvz. skirtingiems aukštams.
- Galima apibrėžti zonas, kurių nepageidaujama valyti pvz., katino namelis, žaidimų aikštelė vaikų kambaryje ar kliūtys, kurių robotas negali įveikti.
- Pasirinkti nustatymai gali būti keičiami pvz. zonos, kurias reikia valyti kelis kartus, valyti intensyvesniu siurbimo režimu arba drėgna šluoste su daugiau vandens.
Balso pranešimas
- Visada pateiks informaciją: RCV 5 praneš svarbią informaciją arba informuos apie statusą balso žinute.
- Jei RCV 5 robotui prireikia pagalbos ar aptarnavimo, jis daugelyje situacijų jus informuos balso žinute.
Duomenų apsauga ir atnaujinimai
- Kärcher yra Vokietijos gamintojas, įmonė skiria daug dėmesio duomenų apsaugai ir ypač rūpinasi, kad būtų laikomasi visų teisinių reikalavimų duomenų apsaugai.
- Visas duomenų perdavimas tarp robotų programėlės išmaniajame telefone ir dulkių siurblio roboto vyksta tik per debesiją į Vokietijoje esančius serverius.
- Reguliarūs atnaujinimai pagerina ir praplečia dulkių siurblio roboto ir programėlės funkcijas. Tai taip pat reiškia, kad sistemos saugumas nuolat atnaujinamas, kad atitiktų naujausius techninius reikalavimus.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Neaustinės medžiagos filtras maišas patikimai sulaiko sausas dulkes ir nešvarumus.
- Surinkti nešvarumai yra lengvai ir higieniškai pašalinami.
- Ištraukus neaustinės medžiagos filtras maišas iš stotelės, jis iš karto automatiškai uždaromas. Tokiu būdu nešvarumai saugiai ir patikimai sulaikomi maišelyje, o keičiant maišelį dulkės nepatenka atgal į aplinką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|5,2
|Veikimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|120
|Išvalomas plotas (priklausomai nuo valymo režimo) (m²/h)
|85
|Talpa šiukšlėms (ml)
|330
|Švaraus vandens talpa (ml)
|240
|Siurbimo galia (Pa)
|5000
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Roboto dulkių siurblio svoris (įskaitant drėkinimo modulį ir šluostę) (kg)
|3,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,5
|Roboto dulkių siurblio aukštis (mm)
|97
|Roboto skersmuo (mm)
|350
|Matmenys, įkrovimo stotelė (I x P x A) (mm)
|135 x 150 x 99
Komplektacija
- Valymo šepetys
- Šoninis šepetys: 2 x
- Filtras: 2 x
- Valymo įrankis
- Drėkinimo modulis
- Drėkinimo šluostė: 2 x
- Talpa šiukšlėms
- Švaraus vandens talpa
Įranga
- Autonominis valymas
- Kritimo jutikliai
- Kilimo jutiklis
- Įkrovimo ir dulkių išsiurbimo stotelė
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- Balso pranešimas
- Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)
- Lazerinis jutiklis ir kamera
- Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai
- Valymo režimai: Sausas valymas/ Drėgnas valymas/ Kombinuotas valymas (drėgnas ir sausas)/ Automatinis/ Vieta
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Trumpo plauko kilimams
Priedai
RCV 5 Comfort atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.