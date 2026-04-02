Akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-33 Battery Set
Lengvam manevravimui sode: lengva ir ypač manevringa akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-33 Battery Set komplektuojama su akumuliatoriumi ir greito veikimo įkrovikliu.
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-33 Battery Set yra lyg vejapjovių kartingas. Nedidelis svoris ir išskirtinis manevringumas leidžia lengvai pjauti net ir sudėtingus vejų plotus. Dėl „du viename“ pjovimo sistemos, žolė gali būti surenkama į žolės surinkimo konteinerį arba paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša, naudojant mulčiavimo kaištį. Kai žolės surinkimo konteineris yra pilnas, specialus lygio indikatorius rodo, kad jį reikia ištuštinti. Aštrių, plieninių ašmenų dėka, žolė yra visada kruopščiai nupjaunama – nepaliekant nelygių kraštų. Dėl patogios, minkštos rankenos ir jungiklių iš abiejų pusių, vejapjovę yra lengva ir smagu valdyti. Apsaugos užraktas veikia kaip apsauga nuo vaikų, tam, kad prietaisas atsitiktinai neįsijungtų. Reguliuojama rankena užtikrina patogią darbo padėtį, o įrenginio sulankstymo funkcija leidžia ekonomiškai išnaudoti vietą laikymui. Specialūs šereliai prilaiko žolę ir leidžia ją nupjauti itin kruopščiai. Komplektuojama su akumuliatoriumi ir greito veikimo įkrovikliu.
Savybės ir privalumai
Lengva ir manevringaItin lengva, todėl galima be vargo valdyti ir ant nelygių paviršių. Manevringumas: nepaprastai lengva manevruoti net aplink kliūtis sode.
Pjauna iki pat pakraščiųSpecialūs šereliai automatiškai prilaiko veją, augančią pakraščiuose. Nereikia rankinio pjovimo.
2-in-1 pjovimo sistemaPjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu. Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį nupjauta žolė yra paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša. Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Vietą taupantis dizainas
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
- Pjovimo aukštis gali būti reguliuojamas iki keturių pozicijų.
Užpildymo lygio indikatorius
- Pripildymo lygio indikatorius nurodo, kada reikia ištuštinti žolių surinkimo talpyklą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
- Stūmimo rankena gali būi pritaikyta kiekvienam naudotojui – kad visada išlikti vertikalioje padėtyje.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Abiejose pusėse esantys mygtukai palengvina naudojimą.
Saugumo užraktas
- Apsauga nuo vaikų: papildomos priemonės nuo netikėto įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|33
|Pjovimo aukštis (mm)
|35 - 65
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|4x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|35
|Apsukų greitis (rpm)
|4000
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|5
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 24 (5,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1251 x 371 x 992
¹⁾ Pjovimo aukštis: 4 lygis
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LMO 18-33 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.