Stumiamas šlavimo įrenginys S 4 Twin 2in1
Su specialiais šoniniais šepečiais šlapioms atliekoms: S 4 Twin 2-in-1 šlavimo įrenginys, kurios šlavimo plotis yra 680 mm. Idealiai tinka ištisus metus naudoti mažesnėse ir siauresnėse vietose.
Nesvarbu, ar tai žiedlapiai, smėlis, lapai, ar akmenukai: efektyvi ir ergonomiška S 4 Twin 2-in-“ stumiama šluota per visus metus rekordiškai greitai užtikrina akinančią išvaizdą aplink namą ir sodą. Be standartinių sausų atliekų šoninių šepečių, S 4 Twin 2-in-1 komplektuojama su dviem papildomais šoniniais šepečiais su kietesniais šeriais, skirtais šlapioms atliekoms. Turėdama galingą ritininį šepetį ir 680 m šlavimo plotį, ši šluota per valandą lengvai valo iki 2400 m² plotą. Atliekos patenka tiesiai į 20 litrų konteinerį. Ilgi šoninių šepečių šereliai užtikrina visišką švarą prie pat kraštų. Kintamo ilgio stumiamąją rankeną galima optimaliai pritaikyti atitinkamo vartotojo ūgiui. Šluota taip pat gali būti lengvai sulankstoma ir sandėliuojama taupant vietą. Dėka lengvai ir be įrankių pritvirtinamo šoninio šepečio, šluota paruošiama naudojimui itin greitai. Atliekų talpą lengva nuimti, saugiai padėti ir ištuštinti be kontakto su purvu.
Savybės ir privalumai
Dvi poros šoninių šepečiųStandartiniai šoniniai šepečiai ir šoniniai šepečiai su tvirtesniais šereliais šlapioms šiukšlėms
Praktiškas šoninio šepečio dangtelisŠoninio šepečio tvirtinimas be įrankių, greitam paruošimui ir darbui.
Patogi kojelėLengvas šluotos sudėjimas vietą taupančiam sandėliavimui.
Aukščio reguliavimas su tvirtinimu
- Dėka individualaus aukščio pritaikymo, šluosite neapkraudami nugaros.
Didelė talpa šiukšlėms
- Šiukšlių talpą tuštinsite rečiau.
Paprastas šiukšlių talpos išėmimas
- Paprastas šiukšlių talpos ištuštinimas.
Stovintis šiukšlių konteineris
- Ištuštinkite šiukšlių talpą be kontakto su purvu.
Didelis šlavimo plotis
- Labai efektyvus ir greitas valymas.
Šlavimas prie pat kraštų
- Kruopštus kampų, briaunų ir tarpų valymas.
Praktiška transportavimo rankena
- Dėka transportavimo rankenos, šluotą galima lengvai pernešti ir sandėliuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis plotis su šoniniu šepečiu (mm)
|680
|Maks. našumas (m²/h)
|2400
|Korpusas / rėmas
|Plastikas / Plastikas
|Konteinerio talpa (l)
|20
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,5
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|10,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|760 x 668 x 940
Komplektacija
- Šoninis šepetys: 2 Piece(s)
- Šoninis šepetys šlapioms šiukšlėms: 2 Piece(s)
Įranga
- Ergonomiška stūmimo rankena.
- Stūmimo rankena su bepakopiu reguliavimu
- Laikymo vieta
- Kojinė plokštė, skirta taupyti vietą
- Šoninio šepetėlio tvirtinimas be įrankių
- Stovintis šiukšlių konteineris
Videos
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Takeliai aplink namą
- Pėsčiųjų takai
- (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
- Rūsys
Priedai
S 4 Twin 2in1 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.