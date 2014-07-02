Akmens/linoleumo/PVC poliravimo šluostės
3 poliravimo šluostės, naudojamos su FP 303 vakuuminiu grindų poliruokliu. Idealiai tinkamos matinio akmens, PVC ar linoleumo grindims poliruoti.
3 poliravimo šluostės, naudojamos su FP 303 vakuuminiu grindų poliruokliu. Idealiai tinkamos matinio akmens, PVC ar linoleumo grindims poliruoti. Poliravimo šluostės idealiai nupoliruos matinio akmens, PVC ir linoleumo grindų dangas. Tiesiog pritvirtinkite poliravimo šluostes prie diskelio.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės, mikropluošto šluostės
- Puikūs matinės, natūralaus akmens dangos, PVC dangos, linoleumo poliravimo rezultatai
- Sukurtas matinės, natūralaus akmens dangos, PVC dangos, linoleumo poliravimui
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 125 x 15
Pritaikymo sritys
- Matinės natūralaus ir sintetinio akmens grindys