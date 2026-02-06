Aukšto slėgio prailginimo žarna 10m
Aukšto slėgio prailginimo žarna suteikia daugiau lankstumo. Prietaisams, esantiems K 2 - K 7 diapazonuose su srieginiu jungimu (be greitojo jungimo). Aukštos kokybės 10 m ilgio žarna. Ilgaamžiškumas, apsauga nuo persisukimo ir žalvarinė mova. Sujungia įrenginį ir aukšto slėgio žarną.
10 m aukšto slėgio prailginimo žarna suteikia daugiau lankstumo, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginius. Paprasčiausiai sujunkite aukšto slėgio plovimo įrenginį ir žarną, kad būtų lengviau dirbti. Tvirta DN 8, kokybiška, armuota, nepersisukanti, su žalvarine jungtimi. Prailginimo žarna tinka naudoti iki 180 barų slėgio ir iki 60 ° C temperatūros. Prailginimo žarna taip pat tinkama naudoti chemijoje. Tinka visoms Kärcher aukšto slėgio plovykloms nuo K 2 iki K 7.
Savybės ir privalumai
10 m žarna
- Išplečia darbų galimybes, lengvas pritaikymas.
DN 8 kokybiška žarna, sutvirtinta pintu audiniu
- Ilgas tarnavimo laikas.
Apsauga nuo kilpų susidarymo
- Apsaugo žarną nuo kilpų susidarymo.
Žalvario jungtis
- Itin patvarus ir kokybiškas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Temperatūra (°C)
|max. 60
|Maks. slėgis (bar)
|180
|Ilgis (m)
|10
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|240 x 240 x 85