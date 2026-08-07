Automobilinis įkroviklis
Visada pasiruoštas darbui, net ir kelionės metu - su universaliu automobiliniu akumuliatoriaus įkrovikliu, elektrinį ledo grandiklį ir mobilųjį plovimo įrenginį įkrausite kelionės metu, automobilio akumuliatoriaus pagalba.
Kärcher universalus automobilinis akumuliatoriaus įkroviklis leis nepertraukiamai naudotis elektriniu ledo grandikliu ir mobiliuoju plovimo įrenginiu, įkraus įrenginį per automobilyje esantį 12 voltų cigarečių degiklio lizdą. Tokiu būdu abu prietaisus galima lengvai įkrauti automobilio akumuliatoriaus pagalba net keliaujant, todėl jie visada paruošti naudojimui. Šis automobilinis akumuliatoriaus įkroviklis garantuoja didesnį patogumą ir lankstumą.
Savybės ir privalumai
Su standartinių degiklių jungtimi
- Patogiam sujungimui automobilyje.
Užtikrina naudojimą, kelionių metu
- Galimybė įkrauti automobilyje užtikrina naudojimą bet kuriuo metu
- Didesnis lankstumas, nepriklausomai nuo maitinimo lizdo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|100 x 24 x 24