Įsiurbimo žarna
Paruošta naudoti, vakuumui atspari spiralinė žarna, skirta sodo siurbliams ir aukšto slėgio siurbliams. Skirta naudoti kaip įsiurbimo žarnos prailginimas arba su įsiurbimo filtrais.
Vakuumui atspari 3/4", 3,5 m bendrojo naudojimo spiralinė žarna. Žarną galima tiesiogiai jungti prie sodo siurblių ir aukšto slėgio siurblių. Ją galima naudoti kaip siurbimo žarnos prailginimą arba kartu su įsiurbimo filtrais. Naudojama su aukščiau paminėtais siurbliais su 1" sujungimo sriegiu (33,3 mm).
Savybės ir privalumai
Vakuumui atspari spiralinė žarna, paruošta betarpiškam sujungimui
- Galima tiesiogiai prijungti prie siurblio ar galima naudoti kaip įsiurbimo žarnos prailginimą. Taip pat galima pritvirtinti įsiurbimo filtrus, pakartotinai panaudojant įsiurbimo žarną kaip įsiurbimo žarnos komplektą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|3,5
|Skersmuo
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|415 x 400 x 55
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.