RCV 5 valymo šepetys
Optimaliems valymo rezultatams pasiekti: Aukštos kokybės mikropluošto šluostės rinkinys, skirtas drėgnam kietų paviršių valymui su RCV 5 robotu dulkių siurbliu.
Rinkinyje yra 3 šluostės, skirtos robotui dulkių siurbliui RCV 5. Jei prietaisas veikia valymo režimu, aukštos kokybės mikropluošto šluostės užtikrina optimalius visų kietų paviršių, tokių kaip plytelės, laminatas, medinės grindys, PVC ar linoleumas, valymo rezultatus. Lengvas, pridžiūvęs purvas patikimai pašalinamas, o dulkės gerai surišamos ne tik siurbiant.
Savybės ir privalumai
Valomoji šluostė su užsegimu
- Paprastas užsegimas ir nuėmimas
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|105 x 60 x 85
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC