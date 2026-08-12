Siauras siurbimo antgalis WV 6, 170 mm (geltonas)
WV 6 langų valytuvams skirtas siauras įsiurbimo antgalis, kurio plotis yra 170 mm. Itin tinka siauriems langams ir kitiems mažiems langų paviršiams.
Kai didesni siurbimo antgaliai yra tiesiog per dideli langui, pasitarnaus siauras įsiurbimo antgalis, skirtas WV 6. Dėl 170 mm pločio antgalis be vargo ir patikimai valo grotelinius langus ar kitus mažus langų paviršius.
Savybės ir privalumai
Ilga, silikoninė briauna
- Ilga, silikoninė briauna padaro langų valymo aparatą lankstesniu ir suteikia galimybę nusausinti langą nuo viršaus iki pat grindų.
Siaura forma
- Tinka mažiems paviršiams
Lengva pakeisti
- Lengva pakeisti siurbimo antgalius
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|172 x 98 x 41
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Langai su grotelėmis
- Lygūs paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės