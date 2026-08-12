Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Lengvas sunkiai pažeidžiamų kietų grindų ir nešvarių plyšių bei siūlių valymas: su voleliu akmens grindims, skirtu KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliams, nepaliksite įsisenėjusioms dėmėms jokių šansų.
Akmens grindų volelis – tai puikus priedas norint atlikti giluminį sunkiai pažeidžiamų kietų grindų (akmens ar keramikos) valymą (tačiau netinka lengvai pažeidžiamoms natūralaus akmens – marmuro ar terakotos – grindims). Suderinamas su KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliais. Dėl integruotų šerelių volelis akmens grindims lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir netgi sugrąžina blizgesį plyšiams ir nelygiems paviršiams.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų pašalinimas ir aukštas purvo surinkimo lygis, užtikrinantis puikius valymo rezultatus.
Integruoti šereliai
- Lengvam įsisenėjusio purvo pašalinimui.
- Net įtrūkimai ir nelygios grindys tampa itin švarios.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|246 x 136 x 56
Pritaikymo sritys
- Akmeninės grindys
- Įsisenėjęs purvas
- plytelių siūlės