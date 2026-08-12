Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3

Lengvas sunkiai pažeidžiamų kietų grindų ir nešvarių plyšių bei siūlių valymas: su voleliu akmens grindims, skirtu KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliams, nepaliksite įsisenėjusioms dėmėms jokių šansų.

Akmens grindų volelis – tai puikus priedas norint atlikti giluminį sunkiai pažeidžiamų kietų grindų (akmens ar keramikos) valymą (tačiau netinka lengvai pažeidžiamoms natūralaus akmens – marmuro ar terakotos – grindims). Suderinamas su KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliais. Dėl integruotų šerelių volelis akmens grindims lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir netgi sugrąžina blizgesį plyšiams ir nelygiems paviršiams.

Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
  • Optimalus nešvarumų pašalinimas ir aukštas purvo surinkimo lygis, užtikrinantis puikius valymo rezultatus.
Integruoti šereliai
  • Lengvam įsisenėjusio purvo pašalinimui.
  • Net įtrūkimai ir nelygios grindys tampa itin švarios.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 246 x 136 x 56
Pritaikymo sritys
  • Akmeninės grindys
  • Įsisenėjęs purvas
  • plytelių siūlės