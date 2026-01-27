Universalus keičiamas priedas, skirtas WB 130
Idealiai tinka visų lygių dažytų, stiklainių ar plastikinių, valymui: keičiamas universalus WB 130 besisukantis plovimo šepetys.
Savybės ir privalumai
Švelnūs, skaidrūs šereliai
- Švelnus, minkštas ir efektyvus valymas.
Tinka naudoti bet kurioje vietoje.
- Visiems jautriems paviršiams, kaip dažai, stiklas ar plastikas.
Papildomi priedai
- Daugiau universalumo, skirtas WB 130 besisukančiam plovimo šepečiui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|113 x 113 x 46
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Žiemos sodams
- Garažo vartai
- Žaliuzės ir (arba) roletai
- Langinių valymui
- Balkonų apkaltės
- Palangių valymui