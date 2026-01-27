WB 130 besisukantis plovimo šepetys car & bike

Švelnus automobilių ir motociklų valymas: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku nuimamu mikropluošto automobilio ir dviračio priedu. Galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C.

WB 130 Car & Bike besisukantis plovimo šepetys iš Kärcher dėl minkšto mikropluošto ypač tinka automobiliams ir motociklams plauti, o permatomo dangtelio dėka galima stebėti valymo procesą, tai užtikrina įspūdingus valymo rezultatus. Galingas sukimosi procesas garantuoja efektyvų ir kruopštų valymą. Naujoviškas ir keičiamas priedas skirtas automobiliams ir dviračiams greitai ir lengvai keičiamas, neturint kontakto su nešvarumais atleidimo svirties dėka. Dėl patogaus kabliuko užsegimo dviejų dalių priedo medžiaginę dalį išvalius galima nuimti ir skalbti skalbimo mašina 60 °C temperatūroje. Besisukantis plovimo šepetys tinka visiems Kärcher K 2 – K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Jei reikia pastiprinimo, į pagalbą galima pasitelkti valymo  priemonę, ją paskirstant šepečiu, prijungtu prie aukšto slėgio plovimo įrenginio. Du keičiami universalūs ir Home & Garden priedai, kuriuos galima įsigyti atskirai, WB 130 besisukančiam plovimo šepečiui tinka visiems lygiems paviršiams ir ypač atspariems paviršiams.

Savybės ir privalumai
Besisukanti šepečio galva
  • Švelnus, minkštas ir efektyvus valymas.
Priedas keičiamas atleidimo svirties pagalba
  • Greitesnis ir lengvesnis priedų keitimas be sąlyčio su purvu.
  • Jūsų rankos išliks švarios
  • Pasirinkite priedą, skirtingoms užduotims įvykdyti
Inovatyvus mikropluošto šluostės tvirtinimas kilpos ir kablio principu, nuimamas ir plaunamas
  • Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
  • Priedas paruoštas naudoti greitai ir neįdedant pastangų.
Itin švelnus valymas
  • Puikiai tinka jautrių dažytų paviršių valymui.
Valymo priemonės paskirstymas šepečiu, prijungtu prie aukšto slėgio plovimo įrenginio
  • Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Skaidri medžiaga
  • Valymo patirtis skaidrių technologijų dėka.
Su integruotais šereliais
  • Sumažina vandens purslų kiekį ir apsaugo tiek naudotoją, tiek aplinką.
Suderinamas su sodo žarnos adapteriu
  • Integruota jungtis prie sodo žarnos, užtikrina naudojimą be aukšto slėgio plovimo įrenginio.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Tekstilės pluoštas 75% poliesteris, 25% poliamidas
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 305 x 156 x 137

Jei turite klausimų apie ankstesnį modelį WB 120, susisiekite mumis arba Kärcher atstovais.

Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai
Priedai