VC Valymo rinkinys
VC serijos siurblių valymo rinkinys praplečia dulkių siurblių priedų įvairovę. Tai palengvina ir supaprastina valymo užduotis.
Valymo užduotys yra paprastesnės ir lengvesnės VC serijos dulkių siurblių valymo rinkinio dėka. Sunkiai pasiekiamas vietas patogu išvalyti naudojant priedus. Komplekte yra plyšių antgalis, plaukų siurbimo rinkinys, lankstus sujungimo elementas ir keturi skirtingi šepečiai. Be to, pridedama papildoma žarnos dalis, kurią galima prijungti prie įvairių priedų dalių. VC priedas yra ergonomiško dizaino ir jį lengva naudoti.
Savybės ir privalumai
Tinkamas Karcher VC 2 ir VC 3 dulkių siurbliams
Platus priedų komplektas
- Plataus priedų asortimento dėka, įvairios namų valymo užduotys yra lengviau įveikiamos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|410 x 308 x 80
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)