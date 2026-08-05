Aukšto slėgio plovykla HDS 8/18-4 Classic
„HDS 8/18-4 C Classic“ kompaktinės klasės karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su siurbliu su alkūniniu velenu, galingu 4 polių varikliu ir tvirtu vamzdiniu plieniniu rėmu – tai išskirtinis kainos ir našumo derinys.
Išskirtinis tvirtumas ir puikus kainos ir našumo santykis – tai „HDS 8/18-4 C Classic“ kompaktinės klasės karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su galingu 4 polių varikliu. Siurblys su alkūniniu velenu sukuria aukštą slėgį ir leidžia efektyviai ir greitai atlikti įvairias valymo užduotis su išbandytu ir puikų veikimą pademonstravusiu „Classic“ aukšto slėgio pistoletu. Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti atsižvelgiant į poreikius. Integruotas vandens filtras saugo siurblį nuo purvo dalelių ir sumažina prastovas. Karšto vandens technologija efektyviai suskaido netgi tepalus ir padeda sumažinti naudojamų valymo priemonių kiekį. Ypač patikimas ir lengvai prižiūrimas „HDS 8/18-4 C Classic“ yra skirtas naudoti kasdien sudėtingomis sąlygomis – tiek statybvietėse, tiek žemės ūkyje, automobilių ar transporto pramonėje. Tvirtas vamzdinis plieninis rėmas saugo nuo smūgių, o pradūrimui atsparūs ratai užtikrina didelį manevringumą. Įrenginyje taip pat numatytas tvirtinimo taškas, todėl jį galima pakrauti kranu. Dėl 30 l talpos kuro bako įrenginys gali dirbti ypač ilgai. Taip pat jame yra priedų laikymo skyrius.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisTvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Geras prieinamumas, kad būtų galima lengvai aptarnauti ir atlikti techninę priežiūrą.
PatikimumasPatvarus alkūninio veleno siurblys pasižymi patikima Kärcher kokybe. Patikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras.
Efektyvi degiklių konstrukcijaDidelis efektyvumas, mažas išmetamų teršalų kiekis ir ilgaamžiškumas. Ilgas darbo laikas dėka 30 l degalų bako. eco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.
Didelis mobilumas
- Dideli ratai, atsparūs pradūrimams, skirti saugiam manevravimui nelygiu paviršiumi.
- Su krano kabliu, kad būtų paprasta transportuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|300 - 800
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. slėgis (bar)
|235
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Galingumas (kW)
|5,5
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|5,2
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|4,2
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|30
|Svoris (su priedais) (kg)
|123,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|133,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1075 x 722 x 915
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Įprastas karštas vanduo
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 8/18-4 Classic atsarginės dalys
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